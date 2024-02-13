День в истории 13 февраля: первая кинокамера, родился Федор Шаляпин, татарстанское дерби
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 февраля 2024 года
13 февраля в Набережные Челны приедет раис Татарстана, а в Казани пройдет праздничная программа в честь 151-й годовщины со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Во вторник отмечаются Всемирный день радио и Марди Гра. Восемь лет назад Рустам Минниханов вместе с главой Всемирной федерации бадминтона Поулем-Эриком Хейером Ларсеном открыл в Казани новый Центр бадминтона, 50 лет назад лишен гражданства и выдворен из СССР лауреат Нобелевской премии, писатель Александр Солженицын, 100 лет назад образована Юго-Восточная область, которая является современным Ставропольским краем. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Набережные Челны и примет участие в заседании горсовета по итогам социально-экономического развития в 2023 году и задачам на 2024 год.
- Расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана.
- В честь 151-й годовщины со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина пройдет праздничная программа «Приношение Ф.И. Шаляпину». В числе мероприятий — бесплатная пешеходная экскурсия по шаляпинским местам Казани и концерт Государственного камерного хора РТ под управлением народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» дома сыграет против нижнекамского «Нефтехимика».
Кто родился: Раис Гумеров и Эдуард Шарафиев
- 1796 — русский поэт-баснописец Иван Крылов (скончался 21 ноября 1844 года).
- 1873 — русский оперный и камерный певец, уроженец Казани Федор Шаляпин (скончался 12 апреля 1938 года). В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра «Метрополитен-опера». В честь Шаляпина в Казани названа улица, а также установлен памятник на улице Баумана.
- 1883 — русский театральный режиссер, актер и педагог Евгений Вахтангов (скончался 29 мая 1922 года). В честь него назван театр в Москве.
- 1947 — советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
- 1956 — генеральный директор Татарского мехового торгово-промышленного объединения «Мелита» Раис Гумеров.
- 1972 — директор литейного завода ПАО «КАМАЗ» Эдуард Панфилов.
- 1975 — российский дизайнер Артемий Лебедев. Среди прочего его студия презентовала айдентику Года цифровизации в Татарстане, разработанную нейросетью.
- 1984 — депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Также является заместителем командира добровольческой бригады «Святой Георгий» — недавно за участие в СВО он удостоился ордена Мужества.
Кто скончался: Рихард Вагнер и основатель концерна «Бабаевский»
- 1883 — немецкий композитор, дирижер и реформатор оперы Рихард Вагнер (родился 13 мая 1813 года). Среди известных произведений оперы «Валькирия», «Тристан и Изольда», «Парсифаль», «Летучий голландец».
- 1904 — российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский» Алексей Абрикосов (родился 3 марта 1824 года).
- 1976 — президент Нигерии Муртала Рамат Мухаммед. Расстрелян в своем автомобиле в Лагосе всего через полгода после вступления в должность.
Праздники: День радио
- Всемирный день радио. Отмечается с 2012 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. Через год Генеральная Ассамблея ООН официально приняла резолюцию об учреждении праздника. Дата связана с тем, что 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН».
- Марди Гра (с французского — «жирный вторник»). Праздник отмечается во многих странах мира во вторник, перед Пепельной средой и началом католического Великого поста, предшествующего Пасхе. Также в этот день в США и Великобритании отмечается Международный день блина.
События в истории: арест Бродского, выдворение Солженицына
- 1720 — Петр I основал Главный магистрат, центральное государственное учреждение в России. Екатерина II ликвидировала его в 1782 году.
- 1842 — Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва.
- 1895 — братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Речь о синематографе, аппарате для записи и воспроизведения движущегося изображения.
- 1902 — на территории современного Азербайджана произошло Шемахинское землетрясение магнитудой 6,9 балла. В результате город Шемахы был практически разрушен, погибло более 3 тысяч человек.
- 1911 — прошла торжественная церемония закладки моста через Волгу в районе Зеленого Дола, который получил название Романовского. Он стоит до сих пор.
- 1924 — образована Юго-Восточная область путем объединения Донской и Кубано-Черноморской областей, Ставропольской и Терской губерний. Просуществовала до 16 октября 1924 года, сейчас эта область является современным Ставропольским краем.
- 1945 — завершилась Будапештская наступательная операция советских войск, которая началась 29 октября 1944 года. Ее целью было освобождение Будапешта и вывод Венгрии из войны.
- 1963 — в Ленинграде по обвинению в злостном тунеядстве арестовали поэта Иосифа Бродского. Его приговорили к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.
- 1974 — лишен гражданства и выдворен из СССР лауреат Нобелевской премии, писатель Александр Солженицын за то, что выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.
- 2016 — Рустам Минниханов вместе с главой Всемирной федерации бадминтона Поулем-Эриком Хейером Ларсеном открыл в Казани новый Центр бадминтона.
- 2018 — Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения (начальная процедура банкротства) в авиакомпании «ВИМ-Авиа».
- 2020 — премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России об открытии в Казани генконсульства Саудовской Аравии. Однако спустя четыре года оно так и не появилось.
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