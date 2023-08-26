Родион Амиров из «Салавата Юлаева», матч «Реала» и мобилизация: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Одним из самых заметных событий прошедших семи дней для татарстанцев стало прощание с 21-летним нападающим уфимского ХК «Салават Юлаев» Родионом Амировым. Интерес у жителей республики вызывали и другие новости из мира спорта, например, матч «Альмерия» — «Реал Мадрид», прошедший в рамках второго тура чемпионата Испании. Вновь в поисковых запросах всплыла тема мобилизации, вокруг которой в преддверии осени возникло множество слухов и споров. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Жителей Татарстана волновали даты Яблочного и Медового спаса

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Нападающий хоккейного клуба из соседней Татарстану Башкирии «Салават Юлаев» Родион Амиров умер 14 августа после борьбы с тяжелой болезнью — в прошлом году у него обнаружили опухоль головного мозга. В понедельник на ледовой арене в Уфе состоялся траурный митинг в память о спортсмене, проститься с ним пришли сотни людей. На трибуне установили баннер с надписью «Навсегда в наших сердцах», на креслах вывели номер нападающего — 27-й. Отец хоккеиста Руслан Амиров поблагодарил пришедших за поддержку:

— В 10 или 11 лет Родион писал — стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли и прославить город. И самое ценное для нас, как родителей, — стать хорошим человеком. Если вы пришли сюда почтить память о моем сыне, значит, у него немножко получилось, — сказал он.

Матч второго тура чемпионата Испании «Альмерия» — «Реал», ставший вторым среди запросов татарстанцев, прошел 19 августа. Встреча завершилась победой мадридцев — 3:1. Дублем в составе «Реала» отличился полузащитник Джуд Беллингем, еще один гол на счету нападающего Винисиуса Жуниора. В составе команды из Альмерии забил полузащитник Серхио Аррибас. Таким образом, мадридцы набрали 6 очков и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги. «Альмерия» же идет на последнем месте.

Что касается запросов о возможной мобилизации, то в последние дни в интернете появилось множество видеообращений от жен призванных в зону СВО мужчин. Они просят президента России Владимира Путина провести вторую волну мобилизации, чтобы вернуть домой своих мужей, ушедших участвовать в специальной военной операции прошлой осенью.

Напомним, глава государства еще в июне заявил, что необходимости проводить дополнительную мобилизацию нет. Он же обратил внимание, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — сказал Владимир Путин.

Игрой «Реала» активно интересовались в Челнах, а в Альметьевске и Нижнекамске к ней оказались равнодушны

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Прощание с молодым хоккеистом Родионом Амировым больше всего волновало жителей Нижнекамска. Почти в два раза меньше этой темой интересовались казанцы, еще меньше — челнинцы.

Жителей нефтяной столицы Татарстана, как и Нижнекамска, не интересовал матч «Альмерия» — «Реал». Наибольший же интерес к игре зафиксирован среди граждан из автограда, а вот жителей Казани игра практически не волновала. Этого нельзя сказать о теме мобилизации — казанцы отправили максимальное количество запросов на эту тему. Почти столько же было в Альметьевске — разрыв лишь в один балл.

Еще одним запросом, где нижнекамцы собрали максимальное количество баллов, стал Яблочный спас — день в народном календаре славян, приходящийся на 6 августа (19 августа по современному календарю). Это один из первых праздников урожая — день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. Казанцев и челнинцев праздник особо не интересовал и число запросов с их стороны оказалось практически одинаковым, а альметьевцы были равнодушны к этому событию.

Аналогичная ситуация с Медовым спасом. В этот день Православная церковь чтит память трех святынь: Животворящего креста Господня, образа Спасителя и Владимирской иконы Божьей Матери. Наибольший интерес к нему проявили жители Набережных Челнов и чуть меньше — Казани.

Мультики этого года стали лидерами на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



realnoevremya.ru

Что касается YouTube, то лидерство по количеству запросов у новых мультфильмов. У новинок детского «кинематографа» зафиксирован максимальный прирост по сравнению с прошлой неделей — в 150%.

На втором месте оказался российский автоблогер Жекич Дубровский, который занимается поиском редких автомобилей, тюнингом, ремонтом и многим другим. Замыкает тройку лидеров 12-летний украинский блогер Мистер Макс, который при участии своей семьи снимает детский развлекательный контент.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».