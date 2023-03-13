Trademark «Татарстан»: детская кондитерка, узбекский ресторан и промышленный маркетплейс из автограда

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 8-я

Малое и не очень малое предпринимательство развито в Набережных Челнах мощнее, чем в Казани, — это известно всем и уже давно именно так. Сегодня в традиционном еженедельном обзоре заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент, поданных предпринимателями Татарстана, «Реальное время» представляет несколько наиболее интересных свежих заявок от бизнесменов автограда.

Предприниматель Александр Сергеев из Дербышек занимается полиграфией более 10 лет. Однако агентств «Вега» и «Караг», в которых он был совладельцем, больше не существует. Впрочем, в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с 2018 года и, очевидно, развивает свой бизнес, поскольку принял решение подать заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Любопытно, что фирменное наименование товарного знака Сергеева довольно широко используется в самых разных областях в России. Есть интернет-магазин камней и фурнитуры «Нестандарт», магазин корпоративных подарков и так далее. Даже в Казани есть, к примеру, совсем недавно зарегистрированная «площадка по продвижению идей» NeStandArt. Удастся ли Сергееву зарегистрировать свой логотип — решение за Роспатентом.



Бренд «ОртоТехно» довольно хорошо известен на постсоветском пространстве — одноименная компания была создана на Украине в 2003 году. Специализация — инвалидные коляски для взрослых и детей, а также средства реабилитации. Специализирующаяся на услугах в области права предприниматель из Казани Марина Григорьева подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака на территории России.



Предприниматель из Набережных Челнов Сергей Акульчев очень внимательно относится к защите своей интеллектуальной собственности. Зарегистрированная им еще в 2010 году компания «Марка» владеет 27 товарными знаками, еще 17 патентов находятся на рассмотрении регистратора. В частности, бренды «Акульчев Junior» и «Акульчев Kids» — заявки на их регистрацию были поданы в начале марта этого года.

Ключевой актив Акульчева — ТД «Акульчев». Производитель кондитерской продукции по итогам 2021 года заработал почти 3,5 млрд рублей. При этом в его портфеле только один товарный знак, защищенный еще с 2001 года. И одна заявка на регистрацию.



Московский бизнесмен из Альметьевска Надир Камалов регистрирует товарный знак Bearёza. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он указал множество видов деятельности, связанных с торговлей. Основным является торговля через интернет. К сожалению, найти следов регистрируемого бренда «Реальному времени» не удалось.



Ильназ Иксанов зарегистрировался в качестве ИП только в феврале этого года. Спустя месяц уже подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, что любопытно, через патентного поверенного из Симферополя.

Найти следов бренда Satorico в интернете и на маркетплейсах не удалось. Однако обнаружился сайт компании Satori Co — из Болгарии. Фирма довольно старая и занимается копировальной техникой и принтерами.

Казанская компания «Автографика» пытается со второго захода зарегистрировать в Роспатенте свои права на товарный знак NO COMMENTS. Первая заявка, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», была подана в августе прошлого года. В начале марта — вторая.

Компания профессионально занимается оклейкой автомобилей рекламными баннерами. На сайте фирмы есть примеры ее работ — судя по фото, оклеивают все: от легковых авто до фур и автобусов. По собственным данным, компания занимается этим с 2008 года. Товарный знак «Автографика» принадлежит предпринимателям с 2017 года.



Известный казанский патентный поверенный Григорий Бусарев сопровождает заявку на регистрацию товарного знака в интересах казанского предпринимателя Алексея Денисова. Он зарегистрирован в качестве ИП в 2021 году и уже имеет довольно популярные интернет-магазины на Wildberries и Ozon. Бутылки для масла и соуса с дозаторами — прямо хит продаж, судя по количеству положительных отзывов покупателей.



Зарегистрированная в бизнес-центре челнинского ИТ-парка компания «Онлайнсклад» продвигает общероссийский маркетплейс строительных и промышленных товаров. «Проект появился около трех лет назад из моей собственной боли. Уже более 15 лет у меня есть другой бизнес — производство электрощитового оборудования — компания «Электрояр». Там возникла проблема — затоваривание складов. После строительства промышленных объектов у нас оставалось много трансформаторов, различных реле управления, контроллеров и прочего электротехнического оборудования. О том, что у нас есть такие остатки, никто не знал. Мы пообщались с конкурентами, партнерами и поняли: проблема есть практически у всех! Тогда появилась идея — меняться с компаниями остатками. Мы увидели: то, что есть у нас, нужно другим предприятиям, мы готовы это продавать с большим дисконтом, иначе неликвид занимает наши полки и замораживает деньги. Так мы подтвердили гипотезу на небольшом сегменте предприятий, убедились, что идея интересна бизнесу. И начали создавать промышленный маркетплейс с говорящим названием «ОнлайнСклад», — рассказывал недавно основатель проекта Сергей Жарахин.

По данным счетчика на ресурсе, в наличии у поставщиков маркетплейса более 81 тыс. единиц товара на почти 500 складах в России и на сумму около 102,5 млрд рублей. Тем временем, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», фирма зарегистрирована только в 2021 году с уставным капиталом 50 тыс. рублей и одним человеком среднесписочной численности сотрудников. Доходы в первый год существования составили 336 тысяч рублей, а расходы — 499 тысяч.



Ирина Кулага из Казани делает третий заход в индивидуальное предпринимательство. Первые два — с 2007 по 2010-й и с 2012 по 2014 год — закончились снятием с регистрации по собственному желанию. Оба раза основным видом деятельности была торговля мебелью. Тем временем у нее есть зарегистрированное в 2020 году для торговли одеждой ООО «Онлайн Ритейл Групп», которое, видимо, уже заканчивает свое существование. Заявку на регистрацию товарного знака Skatenrolla госпожа Кулага подала для того, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность в сегменте торговли легким транспортом: велосипедами, самокатами, скутерами и аксессуарами к ним.



Заявок на регистрацию товарных знаков с англицизмами и на латинице — завались. Татарский язык в бренде — это редкий случай. Заявка казанской компании по разработке, адаптации и торговле промышленными химикатами для нефтедобычи «Синергия Технологий» как раз из таких. Компания с чистыми активами (на 2021 год) 55,9 млн рублей работает на рынке уже 12 лет, в 2021 году показала доход в 165,4 млн рублей. Расположена в Казани на территории технополиса «Химград». Среди клиентов «Синергии Технологий» — практически все крупняки нефтегазовой отрасли.



Казанские предприниматели из сферы общепита и развлечений во главе с Донатом Мухаметшиным затеяли реконцепцию известного тусовочного пространства Bazzar на Профсоюзной. И под это дело, а также чтобы защититься от возросшей активности патентных троллей, ребята регистрируют на себя товарный знак своего раскрученного бизнеса. Подробности о проекте и его преобразовании читайте в материале «Реального времени».



Альфия и Андрей Лоханины владеют рядом AA Group, которая объединяет несколько ресторанов в Набережных Челнах. Ключевое юрлицо предпринимателей — ООО «Пассаж», работающее аж с 1998 года. Они одни из старейших и сильнейших игроков этой отрасли в автограде, пережили массу кризисов, имеют четыре заведения. Однако, видимо, время для юридической защиты брендов пришло только сейчас. Ресторан Fergana, права на логотип которого Лоханины намерены защитить в Роспатенте, был обновлен и заново открылся в 2020 году, в самый разгар пандемии.

