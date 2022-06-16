«Вполне возможно, завтра эти ребятишки придут к нам работать»

В детском городе «КидСпейс» открылась игровая станция «Сетевой компании»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

«Сетевая компания» открыла свою игровую станцию в детском развлекательном центре «КидСпейс». Здесь разработано несколько сценариев работы для детей разных возрастов. Юным посетителям в игровой форме, очень понятным языком объясняют, что такое электричество, как оно приходит в дом и как с ним безопасно обращаться. А еще дети проходят тут базовую профориентацию. Топ-менеджеры компании, присутствовавшие на церемонии открытия игровой станции, признавались: еще одна их цель — увлечь ребенка работой энергетика, заинтересовать его этой почетной и сложной профессией. Как открывалась станция — в репортаже «Реального времени».

«Мы открываем центр, где будем учить вас тому, что такое электричество»

На праздник в «КидСпейсе», посвященный открытию игровой станции* АО «Сетевая компания», пришли около сотни маленьких гостей — первооткрывателями этой локации стали дети сотрудников предприятия. Но прежде чем прикоснуться к тайнам электричества, ребята поучаствовали в веселой анимационной программе, главными героями которой (что логично) стали фиксики — сказочные существа, которые отвечают за бесперебойную работу электроприборов в наших домах. Праздник прошел громко и весело, был даже праздничный торт (разумеется, украшенный логотипом «Сетевой компании»).

Прежде чем прикоснуться к тайнам электричества, ребята поучаствовали в веселой анимационной программе

Не обошлось и без торжественных речей. Так, Вадим Лукин, заместитель генерального директора компании по корпоративной политике, объяснял ребятам:

— Сегодня для нас замечательный день: мы открываем центр, где будем учить вас тому, что такое электричество, как с ним работать, как обращаться, как оно приходит в дома. Мы хотим пожелать вам успехов, здоровья, набраться сил, энергии за это лето, получить новые знания!

Основательница и директор «КидСпейса» Елена Тихонова восхищалась детальностью проработки станции и подчеркивала, какой сильный и авторитетный партнер зашел на площадку детского города:

— Создавая эту станцию, мы продумывали для вас каждую мелочь. Я от всей души благодарю наших партнеров — «Сетевую компанию», которая входит в десятку лучших в России. Это мощная, сильная компания, и вы, ребята, когда вырастете, — будете ей очень-очень нужны!

И действительно, одна из целей открытия игровой площадки «Сетевой компании» — рассказать детям о том, как сложна и почетна профессия энергетика, и, может быть, заинтересовать кого-то из юных гостей «электрической романтикой». Кто знает, может быть, с похода в «КидСпейс» начнется чья-то карьера?

Спецодежда, «умный щиток» и электромобиль

Игровая станция действительно продумана до мелочей. На входе ребенок получает спецовку, надевает каску, а при работе с макетами электротехнического оборудования ему выдаются специальные инструменты. Площадка рассчитана на ребят от 4 до 14 лет.

Наставник проводит с детьми опыты и рассказывает о том, что такое электричество и как с ним правильно обращаться

Тщательно подготовленный наставник станции расскажет о том, что такое электричество, об истории его открытия и понимании его сути. На наглядных макетах он объяснит механизмы работы разных электроустановок и энергетических объектов. Дети услышат и увидят, что такое «умные счетчики», им покажут, как работать под напряжением. И, конечно, наставник проведет подробнейший инструктаж по безопасности. После визита на станцию «Сетевой компании» ребенку никогда больше не придет в голову трогать свободно висящий или лежащий провод (у электриков есть железное правило — любой провод считать находящимся под напряжением, и это спасло многие жизни), он будет прекрасно знать, чем обусловлены правила техники безопасности и как правильно обращаться с электричеством в быту.

Станция разделена на несколько локаций: помимо основной комнаты, есть еще отдельно стоящая трансформаторная будка, зарядка для электромобиля и «умный щиток», где детям расскажут, как правильно снимать показания и в доступной форме объяснят новые технологии учета электричества.

Наставник проводит с детьми и опыты: они получают статическое электричество, на интерактивном стенде пройдут путь, который электричество проходит по пути к нам в розетку. Сами поработают со счетчиком электроэнергии, поучаствуют в смоделированных ситуациях (подготовлено несколько разных сценариев под разный возраст детей).

Помимо основной комнаты, есть еще отдельно стоящая трансформаторная будка, зарядка для электромобиля и «умный щиток»

Мы поговорили с первыми посетителями детской площадки. Амиру 12 лет. Он признается, что не знал очень многого из рассказанного:

— Мне понравилось работать в диспетчерской, это прикольно. Ощущаешь себя как в реальной жизни. А еще на электронном макете мы «работали» диспетчерами и инженерами: выясняли, что надо проверить, проверяли и исправляли аварии. Еще нам рассказали, как перчатки защищают от тока, я об этом не знал. И еще не знал об особенностях формы, которая нужна для защиты тела от тока. А еще тут нам показали электромобиль, потом показали, как энергия входит в дом. Рассказали, как устроена диспетчерская, еще мы увидели настоящие инструменты электромонтеров… Мне было очень интересно.

— Мне понравилось все! Тут очень полезно, весело и познавательно. Я узнала много нового: как идет электричество, какими инструментами с ним работают. Нам рассказали, что нельзя трогать провода, особенно мокрыми руками. Надо быть очень аккуратными, потому что это очень опасная вещь. Вообще лучше к проводам не подходить, чтобы не было неприятностей! — улыбается десятилетняя Арина.

«Очень важно, чтобы дети прошли здесь профориентацию, выбрали себе эту профессию»

Вадим Лукин объясняет: то, что здесь можно увидеть сегодня, — результат глубокого совместного труда, научной проработки. Нужно было продумать оптимальные игровые процессы — так, чтобы все было и наглядно, и понятно, и интересно. На стенде представлено значительное количество процессов и работ, которые проходят в компании. Детские сценарии, в которые они включены, зависят от возраста: например, малыши «работают» в диспетчерской, а подростков допускают к монтерским «работам».

— Нашей первой целью было, во-первых, показать детям, что такое электричество, каковы его плюсы и минусы, и главное — как с ним безопасно обращаться. И второе — безусловно, мы хотели сформировать у детей благоприятное отношение к профессии энергетика. Без электричества невозможно представить современную жизнь, и технологии в электропередаче, в энергоснабжении меняются практически со скоростью электричества, — скаламбурил Лукин. — И очень важно, чтобы дети прошли здесь профориентацию, выбрали себе эту профессию. Здесь мы постарались на простом языке детям показать, что мы и кто мы. Ведь очень важно на ранней стадии развития ребенка определить его профессиональные навыки, к чему тяготеет его душа. Ведь нередка ситуация, когда человек уже поступает в вуз, а потом говорит: «Это не мое». И для нас очень важно: если ребенок загорится энергетикой, пусть он здесь сформирует это увлечение дальше. Как бы то ни было, придумывая и создавая эту станцию, мы очень старались. Думаю, о том насколько успешно у нас получилось, будут судить дети и их родители.

Вадим Лукин: «Очень важно, чтобы дети прошли здесь профориентацию, выбрали себе эту профессию»

Несколько разработанных сценариев для детей разных возрастов включают работу с разнообразными устройствами. На станции представлены реальные инструменты и оборудование, которым работают элекромонтеры. Скоро количество сценариев будет расширено. Что это будет — пока сюрприз, но, например, мини-электромобиль, стоящий на входе станции, интригует весьма.

Вильдан Нигметзянов, директор филиала «Приволжские электрические сети», вторит своему коллеге:

— В повседневной жизни энергетики и потребители электроэнергии всегда связаны, ведь мы должны держать в уме, что мы работаем для людей. Поэтому, думаю, очень важно, чтобы наши дети сюда приходили, слышали рассказ про эту профессию, о том, что она опасная, почетная и уважаемая. Я считаю, что от этого мы выигрываем как энергетики: ведь вполне возможно, завтра эти ребятишки придут к нам на работу. А для родителей самое главное — безопасность, и этим навыкам здесь тоже учат!

«Безопасные каникулы»

Приход «Сетевой компании» в «КидСпейс» — далеко не единственный шаг навстречу подрастающему поколению. Вот уже с 2006 года каждое лето компания проводит программу «Безопасные каникулы». Это серия лекций и познавательных экскурсий для школьников разных возрастов, на которых детям серьезно, но интересно, объясняют, как правильно вести себя вблизи энергетических объектов, как правильно пользоваться электроприборами. Ознакомительные уроки в школах и детских лагерях проводятся все лето. Компания разработала большой ассортимент полиграфической продукции, где подробно и наглядно рассказывается, почему опасно шутить с электричеством.

На стенде представлено значительное количество процессов и работ, которые проходят в компании

Ежегодно такая акция проходит в детском летнем лагере «Ялта Зай» (открыт на базе спортивно-оздоровительного центра Федерации лыжных гонок Республики Татарстан). Здесь в современных и комфортабельных условиях ежегодно организуются четыре смены для детей сотрудников компании (в 2021 году отдохнули 677 детей).

В рамках активной работы со школьниками специалисты «Сетевой компании» разработали экскурсию «Ток бежит по проводам». Это исторический экскурс по Казани: школьники узнают, как развивалось электричество в Казани. Их проводят по местам, где были исторические энергетические объекты. Начинается все с Казанского университета, где в 1814 году были собраны две первые электрические лаборатории. После этого по инициативе Николая Ивановича Лобачевского начались публичные лекции об электричестве. Потом школьников везут в район Порохового завода — ведь именно здесь построили первую в городе электростанцию. Рассказывают и о первой общественной электростанции на Театральной площади (ныне это площадь Свободы) — она снабжала электричеством Дворянское собрание, городской театр, Первую почтовую контору…

Учить человека безопасному обращению с электричеством надо смолоду

Программа работы с детьми у «Сетевой компании» обширна и никогда не заканчивается: ее специалисты считают, что учить человека безопасному обращению с электричеством надо смолоду.

Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева. Фото предоставлены пресс-службой АО «Сетевая компания»