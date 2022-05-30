Обучающий пожар

Спецподразделения АО «Транснефть — Прикамье» устранили условное возгорание

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Транснефть — Прикамье»

В резервуарном парке нефтеперекачивающей станции «Калейкино» Ромашкинского районного нефтепроводного управления начался «пожар». Разряд молнии спровоцировал мощный взрыв паровоздушной смеси в резервуаре для хранения нефти. Отброшенная крыша емкости оказалась в зоне заградительных сооружений, а на поверхности резервуара возник сильный дым. Ситуация осложнилась отказом системы автоматического пенотушения и орошения резервуара и возможностью распространения «огня» на соседние хранилища…

Описанная ситуация — это сценарий пожарно-тактических учений, которые прошли на одном из объектов АО «Транснефть — Прикамье». Точнее, это только один из сценариев, описывающих различные нештатные ситуации, которые могут возникнуть на объектах компании, имеющих статус опасных. Поскольку чрезвычайные происшествия на местах транспортировки и хранения нефти потенциально способны нанести непоправимый ущерб окружающей среде, вопрос безопасности — ключевой для акционерного общества. Цель подобных учений как раз и заключается в том, чтобы пожарно-спасательные и другие подразделения весь год могли оттачивать навык оперативных действий в самых сложных аварийных ситуациях. Каждый шаг последовательно прописан в нормативно-технической документации.



Точно так же, четко по инструкции, действовал персонал и в тех обстоятельствах, которые отрабатывались на НПС «Калейкино». Первыми на сигнал о «возгорании» среагировали сотрудники станции. Они немедленно произвели все необходимые технологические переключения.

Затем на место прибыл личный состав подразделения пожарной охраны Альметьевского филиала ФГБУ «УДП ФПС ГПС по Республике Татарстан» и Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона. Спецподразделения оперативно развернули боевую технику и подали огнетушащие средства, работая комбинированным способом: пена шла одновременно через подслойную систему тушения и сверху при помощи пожарных пеноподъемников. Стенки резервуара охладили с помощью переносных лафетных стволов. Параллельно с этим в автоматическом режиме от системы противопожарного водоснабжения объекта предотвращался нагрев соседней емкости.



Таким образом, условный пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» был остановлен, опасность распространения огня дальше по НПС миновала. Согласованные и оперативные действия команды из 65 человек и 20 единиц спецтехники позволили провести все операции четко, быстро и слаженно.

Такое активное и открытое сотрудничество инженерно-технического персонала, добровольных пожарных НПС «Калейкино» и подразделений Федеральной противопожарной службы по РТ МСЧ России еще раз показывает то, на каком высоком уровне в АО «Транснефть — Прикамье» стоит вопрос экологической и промышленной безопасности.