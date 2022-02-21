Купить участок со зданием под производство за 5 миллионов — это реально!

В Зеленодольске стартовала продажа участков и оборудования в современном производственно-логистическом комплексе FoodGreen

В динамично развивающейся экономике Татарстана рост пищевого производства стал одним из локомотивов. На 9% увеличилось производство пищевых продуктов в республике за десять месяцев 2021 года. В развитии собственного пищевого производства заинтересованы и лидеры смежных отраслей, и иногородние инвесторы. Хорошая возможность минимизировать вложения в создание собственного производства — зайти на готовый инфраструктурный проект, купив площади с уже встроенным оборудованием, подключенными коммуникациями и выстроенной логистикой. Один из таких готовых, оснащенных всем необходимым объектов сейчас предлагается к продаже в Зеленодольске. Мощный производственно-логистический комплекс FoodGreen, организованный на площадях ООО «ЗМПК «Даль-Кама», выставлен на продажу по очень привлекательной цене. Всего в торгах участвуют 12 лотов: помещения с разными площадями от маленьких до очень больших, современное оборудование и удобные коммуникации.

Производственные площади в комплексе FoodGreen можно приобрести по цене в 31 тыс. рублей за кв. м

По экспертным оценкам, рыночная цена этого комплекса целиком сегодня превышает миллиард рублей. Для инвесторов и промышленников создано уникальное по своей функциональности и экономичности предложение: вся территория разделена на лоты и весь комплекс переформатирован в производственно-логистический кластер, в котором могут соседствовать разные производители, что в первую очередь эффективно для развития татарстанского малого и среднего предпринимательства в пищевой промышленности.

Выгодно и экономично можно открыть несколько небольших отдельных предприятий: площади и помещения позволяют организовать как производственные цеха, так и склады готовой продукции. При этом каждый сможет работать автономно, а можно и сформировать промышленные коллаборации между собой, ведь синергия — одна из движущих сил современного бизнеса.

Все 12 лотов отличаются и рассчитаны под разные проекты и инвестиции. Продаваемые лоты с описанием перечислены и проиллюстрированы далее в статье.

Один из них — участок площадью в 16 соток с построенным на нем зданием холодного склада. Его можно купить всего за 5 миллионов.

Также на сегодняшний день отдельно можно приобрети участок промышленного назначения площадью в 61 сотку с построенным на нем зданием холодного склада по цене 13,4 миллиона рублей.

Выставлены на продажу еще два объекта по этому же адресу: огромное производственное помещение площадью почти в 6 тысяч «квадратов» за 186 миллионов рублей с раздевалками, душевыми, производственным помещением, складом, административным блоком, столовой для сотрудников и другими опциями, полностью готовое к запуску производства под ключ. И участок в 44,5 сотки, который «прилагается» к зданию. Нехитрые расчеты показывают, что за квадратный метр такого богатства просят всего 31,2 тысячи рублей.

Здания и участки находятся на площадях ООО «ЗМПК «Даль-Кама». Привлекательная цена объясняется тем, что сейчас имущество предприятия находится в конкурсном производстве.

Еще одно немаловажное обстоятельство: проект поддерживает администрация Зеленодольского района. Концепция промышленных парков сейчас очень актуальна для Татарстана, буквально на днях Михаил Афанасьев, глава ЗМР, анонсировал появление в районе большого нового промпарка и пообещал поддержку бизнесу:

— Зеленодольский район имеет уникальное расположение в Казанской агломерации, в связи с чем на нашей территории динамично развиваются крупные логистические проекты компаний «Вайлдберриз», «Озон», KazanExpress, «Пятерочка», «Магнит». Сегодня бизнес испытывает острую потребность в небольших складских и производственных помещениях, и создание производственно-логистического комплекса на базе «Даль-Камы» будет востребовано на рынке. Мы окажем всестороннюю поддержку данному проекту.

На просмотр участка можно записаться по номеру 8 (843) 210-10-35. Ежедневно проводится осмотр помещений с выездом на территорию. Уже проведены все необходимые юридические процедуры для оформления быстрой продажи, так что будущие собственники получат объекты, оформленные в Росреестре по всем правилам и в короткие сроки.

8 причин купить помещение под производство именно здесь

Удобное расположение. Комплекс располагается под Зеленодольском, в ближайшей доступности к Казанской агломерации. Здесь широкая сеть автомобильных дорог, рядом проходят федеральные магистрали, в двух шагах от территории комплекса находится железнодорожная станция, при необходимости можно организовать и водную транспортную доступность по Волге. До Казани отсюда всего 40 километров, до Йошкар-Олы — 96 км, до Чебоксар — 85 км. Это позволит продавать продукцию не только в пределах родной республики, но и выходить на межрегиональный уровень развития бизнеса. Всего в радиусе 200 км от территории комплекса живут 3,5 миллиона человек. Именно такова потенциальная аудитория вашего бизнеса.

Полностью организованные подъездные дороги. Сейчас на территорию комплекса уже есть два въезда (оборудованные прочными воротами, шлагбаумом и контрольным постом), в скором времени появятся еще два. Внутри территории обустроены дороги, обеспечивающие прохождение как легкового, так и грузового транспорта и его подход ко всем лотам на участке.

Сейчас на территорию комплекса уже есть два въезда (оборудованные прочными воротами, шлагбаумом и контрольным постом), в скором времени появятся еще два. Внутри территории обустроены дороги, обеспечивающие прохождение как легкового, так и грузового транспорта и его подход ко всем лотам на участке. Собственная управляющая компания. Она берет на себя все вопросы коммуникаций. Электричество, водопровод, канализация есть во всех помещениях комплекса. Будущие собственники участков в FoodGreen будут избавлены от вопросов о том, как обеспечить необходимой электроэнергией, теплом и водой свое производство. При необходимости каждый лот можно дополнительно снабдить теми или иными коммуникациями (водопроводными и электрическими линиями, отоплением). Емкость дублирующего контура электрических сетей составляет 5 МВт. Тут есть автономная система отопления (собственная котельная), территория укомплектована необходимым оборудованием для обслуживания коммунальных сетей. Имеется собственная техника (например, снегоуборочная), стоит газораспределительная станция, оборудована система ливневой канализации, проложены газопровод высокого давления и оптоволоконная линия. На плечи УК ложится и организация круглосуточной охраны территории комплекса, и своевременная уборка на территории.

Уже установлено современное оборудование на некоторых лотах. Как мы увидим ниже, некоторые производственные помещения уже имеют встроенные системы оборудования: складского, холодильного, морозильного и т.д. Это частично снимает одну из главных головных болей будущего производителя пищевых продуктов — строить здание под оборудование или проектировать систему оборудования под конфигурацию производственного помещения.

Возможность купить не только здание, но и землю. Среди 12 участков в комплексе несколько идут вместе с земельным участком внушительной площади. Они уже размежеваны и обеспечены всеми кадастровыми документами. Наличие земли позволит достроить необходимые помещения и инфраструктуру в случае необходимости.

Среди 12 участков в комплексе несколько идут вместе с земельным участком внушительной площади. Они уже размежеваны и обеспечены всеми кадастровыми документами. Наличие земли позволит достроить необходимые помещения и инфраструктуру в случае необходимости. Трансформируемость помещений. На площадях FoodGreen можно разместить не только пищевое производство, но и предприятия других профилей: и склады для промышленной продукции, и цеха для легкой промышленности, и другие бизнес-единицы. Помещения внутри зданий легко трансформируются, а удобное расположение и идеальная логистика позволят быстро развить бизнес.

На площадях FoodGreen можно разместить не только пищевое производство, но и предприятия других профилей: и склады для промышленной продукции, и цеха для легкой промышленности, и другие бизнес-единицы. Помещения внутри зданий легко трансформируются, а удобное расположение и идеальная логистика позволят быстро развить бизнес. Бизнес в ТОСЭР (которая действует на территории моногорода Зеленодольск) позволит резидентам комплекса получить внушительные налоговые льготы. Так, налог на прибыль для резидентов ТОСЭР составляет всего 5% (против 20% в обычном случае), налоги на землю и имущество нулевые (в обычном случае они составляют 1,5% и 2,2%), а страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 7,6% (нерезиденты ТОСЭР платят 30%).

(которая действует на территории моногорода Зеленодольск) позволит резидентам комплекса получить внушительные налоговые льготы. Так, налог на прибыль для резидентов ТОСЭР составляет всего 5% (против 20% в обычном случае), налоги на землю и имущество нулевые (в обычном случае они составляют 1,5% и 2,2%), а страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 7,6% (нерезиденты ТОСЭР платят 30%). Цена существенно ниже рынка. Она формируется за счет того, что площади продаются в рамках конкурсного производства. Самый дешевый лот стоит 5 млн рублей, самый дорогой — 184 млн. Кроме того, есть возможность отдельно купить оборудование: оно эксплуатировалось недолго, находится на ходу, произведено западными компаниями. Новое аналогичное оборудование обойдется в сотни миллионов рублей, здесь его можно приобрести на порядок дешевле.

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Хоть склад, хоть офис, хоть производство

Перейдем к конкретике.

Территория комплекса занимает 3,8 гектара.

Общая площадь помещений, которая здесь продается, — 22 867 кв. м.

6 тысяч тонн готовой продукции могут храниться на складах этого комплекса.

Работать одновременно тут смогут более тысячи сотрудников.

В зависимости от типа лота его можно использовать под разные бизнесы: от небольшого пищевого цеха до крупного складского объекта. Ничто не мешает выкупать лоты по несколько сразу (правда, если вы хотите, чтобы ваши участки были рядом друг с другом, в ваших интересах успеть купить интересующие вас здания и земельные участки раньше конкурентов). Предлагаем познакомиться с тем, что представляют собой лоты и какой бизнес можно сюда завести.

Лот №1 — земельный участок площадью 1 616 кв. м и холодный склад на 446,9 кв. м. Склад представляет собой одноэтажное производственное здание с высотой потолка в 9 метров. Такая высота позволяет монтировать здесь подъемные механизмы и многоярусные стеллажные системы, а внушительный участок земли — разместить необходимые подсобные сооружения. Стоимость лота — 5 000 030 рублей.

Лот №2 — земельный участок площадью 6 115 кв. м и холодный склад (одноэтажное здание) на 743,2 кв. м. Этот участок находится прямо у существующего въезда, поэтому отгрузка продукции отсюда будет максимально быстрой и удобной. Здесь тоже высокие потолки и большая прилегающая площадь земли. Стоимость лота — 13 397 216 рублей.

Лот №3 — земельный участок площадью 3 654 кв. м и холодный склад. Площадь здания — 1 128,3 кв. м, в нем два этажа. На втором этаже можно с комфортом организовать административное помещение. Особенность этого участка — высокие въездные ворота, которые позволяют осуществлять движение крупногабаритного транспорта. Альтернативный способ использования этого лота, помимо производства продуктов, — приспособить его под автомастерские. Стоимость лота — 12 611 590 рублей.

Лот №4 — земельный участок площадью 4 461 кв. м и двухэтажное производственное здание площадью 5 958 кв. м с административным блоком, раздевалками, душевыми, столовой, складскими помещениями и цехами. Оборудование: спиральные морозильники ALCO ASK, уравнительные платформы, воздухоохладитель-шокфростер Goedhart PLK, тельфер, пожарная сигнализация, компрессорная система охлаждения, тепловые завесы, электронная проходная PERCo, холодильные машины SH и т.д. Здесь можно вести активную производственную деятельность, для этого здание подходит идеально. Тут есть собственный крытый въезд, проходная, зона погрузки-разгрузки. Стоимость лота — 186 069 368 рублей.

Лот №5 — земельный участок (4 617 кв. м) и два морозильных склада (3 520,7 кв. м). Оборудование: передвижное стеллажное оборудование для хранения груза в паллетах, холодильные машины SH-AA и уравнительные платформы Herman. На существующем оборудовании можно хранить более 3 000 тонн готовой продукции. Возможные типы использования помещений — активное производство или склад готовой продукции. Энергоэффективные материалы, из которых построено здание, позволяет держать здесь температуру в -20 градусов круглый год. Стоимость лота — 112 923 715 рублей.

Лот №6 — земельный участок площадью 4 124 кв. м и производственно-административное здание площадью в 2 551,7 кв. м. Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала. Так что здесь будет идеально производить продукты. В здании смонтированы камеры шоковой заморозки — это неотделимое оборудование, которое продается вместе с помещением. Другое оборудование, которое тут установлено: система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, холодильные машины SH-AA и SH-LA, воздухоохладитель, уравнительные платформы. Стоимость лота — 100 553 258 рублей.

Лот №7 — земельный участок (1 755 кв. м) и морозильный склад (1 300 кв. м). Оборудование: два спиральных морозильника Tecnopool, уравнительная платформа, конвейерные системы Anaconda, воздухоохладитель-шокфростер PLKs, холодильные машины SH-A. Тут тоже можно круглый год удерживать температуру в минус 20 градусов по Цельсию. Стоимость лота — 72 969 589 рублей.

Лот №8 — земельный участок (926 кв. м) и морозильный склад (956,7 кв. м). Этот лот очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что оборудования тут смонтировано поменьше, да и площадь тоже не такая большая. Оборудование: уравнительная платформа с поворотным козырьком, холодильная машина SH. И это тоже подходящее помещение для активной производственной деятельности или для организации склада готовой продукции. Стоимость лота — 28 095 776 рублей.

Лоты №9 и №10 — земельный участок (1449 кв. м) и двухэтажное здание свободного назначения (1 499,4 кв. м). Лоты находятся в одном здании, но зарегистрированы долевой собственностью под разными кадастровыми номерами. Тут можно наладить и производство, и складские помещения, и логистический комплекс, и сервисную компанию. Пространство помещения легко трансформируется под любой вид деятельности. Второй этаж отводится под административные помещения и комнаты для персонала.Стоимость каждого лота — 27 206 255 рублей.

Лот №11 - земельный участок площадью 871 кв. м и холодный склад на 710,1 кв. м. Здесь можно организовать и производство, и склады. Преимущество этого лота — удобные подъездные пути в зоны погрузки/разгрузки. Стоимость лота — 16 903 869 рублей.

Лот №12 — земельный участок (1 731 кв. м) и два морозильных склада (1 095 кв. м). Оборудование: несамоходная телескопическая вышка LM WPAM, две холодильных машины SH, уравнительная платформа, воздухоохладитель. Высокие потолки, удобные подъезды к зонам погрузки и разгрузки позволяют монтировать многоуровневые стеллажи или организовать вертикальное зонирование производственного оборудования. Стоимость лота — 35 503 400 рублей.

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