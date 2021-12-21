Бизнес-аккаунт дня: казанская фирма по организации воздушных экскурсий

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 221-я

В 2014 году в Казани была основана компания «Летай с нами», главной сферой деятельности которой стала организация полетов на небольших самолетах над городом и окрестностями. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Увидеть Казань с высоты птичьего полета

Приехав в Казань из Бугульмы около 10 лет назад, предприниматель Степан Смирнов осуществил свою детскую мечту — создал фирму, которая организует экскурсии на небольших самолетах. Таким образом он помогает претворить мечту и своим клиентам — за 7 лет существования компании «Летай с нами» в небе над столицей побывали уже более 50 тысяч человек.

Кроме впечатлений от увиденных просторов, есть возможность посидеть за штурвалом на месте второго пилота. Три опытных пилота-профессионала подарят немало незабываемых ощущений, совершив разные фигуры пилотажа, или устроят в небе «американские горки». Для экскурсионных полетов неважно время года, главное здесь условие — летная погода. На выбор — несколько экскурсионных маршрутов длительностью от 20 минут до часа.

Сегодня аналитический разбор аккаунта компании провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.



Вдохновляющее и практичное описание компании — одна из главных задач

Полет на частном самолете всегда воспринимается как элемент роскоши и богатой жизни. На практике же все гораздо доступнее: полетать и «поуправлять» штурвалом самолета на месте второго пилота может позволить себе почти любой. Разберем аккаунт @letai.s.nami и посмотрим, насколько сильно он влюбляет в небо своих подписчиков.

На текущий момент аккаунт находится не в лучшем состоянии: количество лайков на последних постах снизилось практически в 3-4 раза по сравнению с летним периодом и не пропорционально количеству подписчиков. Давайте разбираться почему.

Аватар — на нем только лого и небо, и это дает полное понимание, о чем аккаунт. Идеально для аватара «Инстаграм» подходят логотипы с призывом и описанием деятельности: лого «Летай с нами» — тот самый случай.

Логин (имя пользователя). В качестве логина использовано название компании с точками-разделителями между словами. Это хороший вариант, но по возможности избегайте точек и подчеркиваний: эта соцсеть ухудшает выдачу таких аккаунтов при поиске.

Имя. Указано ключевое слово, которое пользователи вводят при поиске услуги в «Инстаграм». Так что здесь все идеально: аккаунт легко и быстро найти.

Описание аккаунта (раздел «О себе»). Одна из самых важных задач при оформлении бизнес-аккаунта в «Инстаграме» — это создание одновременно вдохновляющего и практичного описания компании. Аккаунту @letai.s.nami это удалось: полеты в небе — это детская мечта человечества. Большинство из нас действительно в детстве мечтали иметь крылья за спиной. Далее описан опыт и масштаб компании, что подкупает потенциальных покупателей и вызывает лояльность.

Highlights (раздел «Актуальное») оформлен отлично: все понятно, легко найти информацию, единый дизайн.

Систематичность постинга — основа высоких показателей охватов

Бизнес-аккаунт. Бренд «Летай с нами» представлен в Instagram как бизнес-аккаунт, что позволяет анализировать статистику и более эффективно продвигать услуги.

Контент аккаунта весьма разнообразен, однако страдает регулярность выкладки постов: посты публикуются хаотично от 1 до 4 раз месяц и как-то сразу скопом. Как результат, непостоянная выкладка контента привела к ухудшению вовлеченности.

Систематичность — это основа для достижения высоких показателей охватов публикаций, а значит, и хороших продаж. Однако есть попытки увеличить вовлеченность в аккаунте за счет конкурсов и постов, где просят поставить + в комментариях и в ответ обещают выслать обновленные сезонные прайсы. Это частично улучшает показатели и компенсирует не регулярность выкладки постов. Но этого недостаточно. Летом публикаций было чуть больше, была выше вовлеченность, возможно, за счет большей востребованности услуг компании.

Хештеги — для максимального охвата радиуса демонстрации аккаунта

Модерация: отвечают быстро, высылают полную информацию и задают уточняющие вопросы для получения заявки.

Практически не используют хештеги. Тут можно порекомендовать использовать околотематические хештеги, например связанные с оригинальными подарками.

В целом для каждого аккаунта необходимо подобрать хештеги по следующим типам:

профильные / тематические,

околотематические,

лайфстайл,

локальные,

уникальные или брендовые,

навигационные.

Кстати, при помощи хештегов вы максимально охватываете радиус показа вашего аккаунта.

В аккаунте активно используется формат reels, и ролики набирают сравнительно неплохое количество просмотров. Такие видео передают весь спектр эмоций, возникающий при полете, демонстрируют лучшие пейзажи, которые увидит каждый пассажир. А как известно, демонстрация — лучшая реклама. В визуале аккаунта используются собственные живые фото и видео, а также контент подписчиков. Тексты подробные, без воды и легко читаются.

Один большой недостаток — маловато контента, который влюблял бы в небо подписчиков, и они не представляли бы свою жизнь без постоянных полетов в любое время года. Для этого, конечно, мало вести «Инстаграм», нужно создавать новые маршруты полетов и улучшать существующие.

Конкуренты. Аккаунт @letai.s.nami на текущий момент оформлен и ведется лучше конкурентов. Услуги практически у всех одинаковые и в одном ценовом диапазоне, тем не менее аккаунты конкурентов имеют свое уникальное позиционирование и хорошо оформлены.

«Небо»

Аэроклуб «Шелангер»

Сильные стороны конкурентов:

использование хештегов;

эмоциональные тексты.

Рекомендации. Аккаунт ведется в целом хорошо и будет всего несколько рекомендаций, которые помогут сделать его еще лучше:

Выкладывать публикации систематично: например, 2 раза в неделю и через равные промежутки времени. Можно выстроить работу так: за 1 день наснимать контент на весь месяц и при помощи https://business.facebook.com/creatorstudio запланировать публикации в нужные даты — это бесплатно. Или же использовать платные сервисы для отложенного постинга. Провести анализ всех типов хештегов, отобрать среднечастотные, при необходимости создать новые и добавлять их в публикации для повышения охватов. Разрабатывать различные сезонные программы полетов для повторных продаж. Создать быстрые сообщения в Direct.

Способы продвижения:

Сотрудничество с клиентами: предоставлять им небольшой бонус за отзыв в сторис или в reels. Рекомендация — лучший вид рекламы. Конкурсы в «Инстаграм» через функцию «Соавторство». Можно провести совместный конкурс, например с ювелирным брендом, а в качестве приза разыграть помолвочное кольцо и полет над Казанью с баннером «Выходи за меня». Таргетированная реклама на новогодние выходные.