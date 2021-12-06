Бизнес-аккаунт дня: альметьевское кафе итальянской кухни

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 210-я

Этой весной в нефтяной столице Татарстана открылось новое кафе — Moments. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Халяль-кафе с итальянскими блюдами

В марте этого года в Альметьевске открылось кафе Moments. В основу его меню легли блюда итальянской кухни — пицца, паста, оригинальные салаты, различные безалкогольные напитки. Заведение позиционирует себя и как халяль-кафе. Впрочем, в меню есть блюда европейской и тайской кухонь. Отведать их можно не только в кафе, но и заказать доставку.

Сегодня аналитический разбор профиля провела Полина Романова — проектный директор коммуникационного агентства «Без воды». Оно входит в топ-80 в РФ и в топ-3 в Татарстане SMM-агентств по версии авторитетного рейтинга Tagline. В портфолио агентства — рекламная кампания чемпионата мира по футболу — 2018, работа с частными клиниками Казани, проекты по развитию общественных пространств Татарстана и многое другое.

Изобилие смайлов делает описание профиля аляпистым



Описание профиля. Разберем по порядку:

Аватарка , сфера деятельности, название — все имеется. Бросается в глаза: 0 подписок и немалое количество подписчиков . Это, конечно же, хорошо. Всем коммерческим аккаунтам стоит учитывать, что это хорошо только в том случае, если подписчики — не накрутка, не массфолловеры, а настоящие живые аккаунты реальной аудитории. Изобилие смайлов делает описание профиля аляпистым. Лучше выбрать одного типа смайлы и заменить на них. Также если у вас есть смайлы, то точки уже не нужны, как и вертикальная линия в качестве разделителя — оставьте строку пустой.

Дублировать адрес и номер телефона текстом необязательно, если имеются ссылка и контакт. На место освободившейся строчки Moments может добавить еще уникальное торговое предложение (УТП). Имеется бот, но, к сожалению, он не работает. Обычно после start появляется меню бота или же иные функции. Сейчас ничего нет.

Визуальное оформление. У аватарки свой стиль, у обложек хайлайтс — свой, у ленты — абсолютно другой. Единой стилистики оформления нет. Поэтому необходимо:

Разработать новый визуал для аккаунта: аватарка, обложки хайлайтс, оформление постов. Обязательно нужно учитывать, что цвета визуалов должны перекликаться. Или же доработать имеющийся. Определиться со шрифтами. Шрифты на аватарке и обложках постов разные. Допускается использование нескольких шрифтов: выберите один основной, второй в качестве дополнительного. Например, заголовки — основным шрифтом оформить, подзаголовки — дополнительным. Определиться со «стилеобразуйками» для ленты и обложек хайлайтс. Например, на обложках хайлайтс — это цветные точки. «Стилеобразуйки» смотрятся хорошо, ведь они придают определенную эстетику аккаунту.

Reels — один из лучших инструментов бесплатного продвижения



Мне понравилось оформление постов с 16 мая по 1 августа. Такое минималистичное оформление смотрится красиво. К тому же сейчас в тренде затемнение фото.

Рекомендации:

Разбавьте ленту постами с графическим оформлением или фото с текстом. Визуалы с текстом облегчают навигацию по аккаунту. К тому же так вы сделаете ленту интереснее. Учитывайте, что уже не в тренде оформлять ленту шахматкой: фото — графика — фото. Сейчас модно оформлять в хаотичном порядке.

Расставьте фотографии в ленте с чередованием фотографий крупного, среднего и общего плана. Сейчас очень много фото с крупным планом, что визуально делает ленту менее разнообразной и цепляющей. К тому же фотографии блюд как бы лежат друг на друге.

Сделайте раскладку визуалов: где располагаются фото, а где графика. Для раскладки ленты используйте приложения Unum, Garny.

Организуйте фотосъемку настоящих гостей или моделей, сотрудников. Живые эмоции — вот что особенно любит аудитория.

Рекомендации для Reels:



сразу продумывайте, что будет обложкой — стоп-кадр видео или какая-то заранее подготовленная фотография/графическая обложка или что-то другое;

размеры видео в Reels 9:16, но края все же обрезаются. Размещайте текст на видео подальше от краев, чтобы он не обрезался;

при загрузке видео накладывайте музыку из Instagram. Reels — сейчас один из лучших инструментов бесплатного продвижения. Используя музыку самого приложения, есть шанс, что вас увидят намного больше людей;

дублируйте видео в ленту.

Хайлайтс. Меню есть — уже отлично. Не у всех они бывают :) Из хайлайтс еще я узнала о меню, баре, как найти кафе, доставке. Мне не хватило:

Отзывов посетителей, отметок посетителей. В сториз они есть, но в хайлайтс не добавлены.

они есть, но в хайлайтс не добавлены. Акция только одна — на самовывоз. Имеются ли акции на день рождения или иные праздники? Если да, добавьте эту информацию.

В хайлайтс Moments видео только с одного и того же ракурса, лишь текст немного различается. Добавляйте иные моменты: например, украшение заведения к какому-то празднику, как поздравляют с днем рождения в вашем кафе, закулисье. И меняйте ракурсы.

Разнообразный контент поможет удержать подписчиков



Контент.

Посты. В ленте в большей степени продающие, информационные посты. Бывают и розыгрыши. Несмотря на количество подписчиков, вовлеченность аудитории в аккаунте маленькая. Как предложение: добавьте интерактивные, полезные посты. Например, полезный пост — как сделать согревающий коктейль, развлекательный — могут быть забавные Reels, например будни сотрудников, расшифровка необычных слов из профессионального сленга официанта/шеф-повара. Составьте: рубрикатор постов — это документ, в котором прописаны типы контента, их соотношение и рубрики;

контент-план — список планируемых тем для постов в социальных сетях с указанием даты публикации, рубрик, описания темы или идеи, формата визуала. Сториз. На момент разбора было два репоста с отметками кафе. Помимо репостов, нужен еще контент от самого кафе. В день должны быть хотя бы 1-3 сториз. Не стоит забывать, что контент в ленте и сториз должен быть разным — это поможет удержать интерес подписчиков. Составьте и для сториз рубрикатор с контент-планом. И не забудьте про интерактивы. Копирайтинг . Тексты небольшие. Хорошо, что язык копирайтинга понятный. Обратите внимание: перед публикацией всегда проверяйте текст на наличие ошибок;

определитесь с тональностью коммуникации (ToV) — это язык, на котором бренд разговаривает со своей целевой аудиторией. Либо вы везде — в постах, сториз, директ и комментариях — общаетесь с аудиторией на «ты», либо на «вы»;

откажитесь от смайлов в середине предложения и ставьте их лучше в конце или начале текста;

откажитесь от капслока в ненужных местах;

откажитесь от изобилия смайлов: они создают лишний шум;

необязательно в каждом посте указывать свой адрес. Хештеги имеются — это хорошо. Благодаря им аудитория сможет найти посты и аккаунт ресторана. Похвалю, что в последнее время в постах аккаунта тегов не портянка, а от 5 до 8 шт. Оптимальное количество — как раз 5—7 штук. Не забывайте, что хештеги должны быть релевантными, подходящими по теме. Например, #Татнефть не очень подходит под тематику кафе.

Геометки тоже должны быть релевантными



Модерация. В аккаунте немного комментариев, но они есть. К сожалению, большинство комментариев остались без ответов. Отвечать необходимо и на текстовые сообщения, и со смайлами. Для поддержания интереса и вовлеченности аудитории стоит оставлять ответные смайлы. Лучше отвечать на комментарии и в директ, причем день в день. Проверяйте уведомления 2-3 раза в день: например, утром, днем и вечером.

Продвижение. Возможно, у кафе уже было продвижение, так как имеется большое количество подписчиков. К бесплатным инструментам продвижения относятся хештеги, Reels и геометки. Первые два инструмента рассмотрели ранее. Отмечу плюсом, что у постов есть геометка — Альметьевск. Геометки тоже должны быть релевантными. К примеру, опять же ПАО «Татнефть» не подходит под тематику аккаунта.

Предлагаю использовать и платные методы продвижения:

промоакции — это реклама, которая позволяет продвигать публикации в ленте и историях;

— это реклама, которая позволяет продвигать публикации в ленте и историях; таргетированная реклама — реклама на пользователей, которая соответствует заранее заданным параметрам (пол, возраст, география, интересы, поведение, образование, уровень дохода, семейное положение, сфера деятельности, боли, потребности);

— реклама на пользователей, которая соответствует заранее заданным параметрам (пол, возраст, география, интересы, поведение, образование, уровень дохода, семейное положение, сфера деятельности, боли, потребности); реклама у блогеров, инфлюенсеров;

у блогеров, инфлюенсеров; постинг в подходящих аккаунтах.

Желаю кафе дальнейшего процветания, роста и благополучия. У вас все получится.