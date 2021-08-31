Олег Сирота: «Мы пытаемся пробить адресную помощь, кто-то называет ее «продуктовые карточки»

В России могут вернуться к системе продуктовых карточек. Адресную продовольственную помощь малоимущим семьям предлагает ввести первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота. В интервью «Реальному времени» эксперт рассказал и о других предлагаемых льготах в отрасли, например, поддержать производителей хлеба льготными кредитами. Собеседник издания — один из спикеров форума «Сообщество», который палата провела на минувшей неделе в Саранске. Главной темой встречи стали «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации».



«Огромное количество обращений по засухе»

— Олег Александрович, самая волнующая сегодня тема для сельчан — это засуха и ее последствия. Поступают ли к вам обращения сельхозпроизводителей по этому поводу? Какую помощь просят аграрии?

— Действительно, этот год выдался непростой, и огромное количество обращений поступает по засухе. Не у всех посевы были застрахованы, это наша историческая боль, давняя проблема. И не все могут получить компенсационные выплаты. Однако больше всего аграрии жалуются на резкое подорожание стоимости удобрений. Это колоссальная проблема, потому что без удобрений вести сельское хозяйство невозможно. Мы не раз обращали внимание федеральных властей на необходимость сдерживания оптовых цен для аграриев. При поддержке вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удалось добиться замораживания цен до 31 октября этого года. Надеемся, что это поможет аграриям провести осенние работы.

— Возвращаясь к теме засухи. Если сельчане не застраховали урожай, то могут ли они рассчитывать какие-то дополнительные меры поддержки?

— В этом году правительство РФ из-за аномальных погодных условий выделило около 1 млрд рублей на компенсацию потерь от урожая. Это достаточно большие суммы.

— Но это не так много на всю страну. К примеру, в Татарстане ежегодно на посевную компанию тратится около 15 млрд рублей.

— Да, но надо учитывать, что не везде погиб урожай, а часть посевов были застрахованы. К тому же речь идет о дополнительных компенсациях, которые изначально не были предусмотрены вообще. Так что дополнительные меры поддержки помогут пережить этот трудный момент. Чтобы получить эти выплаты, фермеры должны обратиться в региональный Минсельхоз. Претенденты должны показать, какой урожай погиб, а затем комиссия решает, какую сумму необходимо выплатить. Тут необходимо учитывать природные условия каждого региона. Наша комиссия в Общественной палате РФ ведет мониторинг того, как развивается ситуация с выплатами в регионах, и мы готовы помочь разобраться в сложных ситуациях.

Фото: agro.tatarstan.ru

Претенденты должны показать, какой урожай погиб, а затем комиссия решает, какую сумму необходимо выплатить. Тут необходимо учитывать природные условия каждого региона

— В связи с засухой в Поволжье в последнее время часто звучат прогнозы по росту цен на хлеб. Ожидать ли повышения его стоимости предстоящей осенью?

— Сейчас есть общее инфляционное давление на динамику роста цен на хлеб и другие продукты питания. Сами видите: подорожал бензин, удобрения, отсюда выросли и цены на продукты питания. В связи с ростом инфляции в стране продукты, к сожалению, будут дорожать, но в разумных пределах. Мониторинг цен на хлеб и продукты питания ведут и общественные организации, и органы власти. Тут важно не допустить перекоса, чтобы и фермеры могли реализовывать продукцию. В прошлом году из-за пандемии многие закупщики не доехали до Краснодара, и фермеры просто запахивали свой урожай.



— «Климатические сюрпризы не дают ценам снижаться — пшеница в 2021 году будет стоить больше 14 тысяч рублей за тонну» — такой прогноз высказали эксперты крупного федерального банка на Всероссийском форуме-выставке «День поля 2021». Согласны ли вы с этой оценкой?

— 14 тысяч рублей за тонну — хорошая цифра, но это далеко не пик закупочной цены на российском зерновом рынке. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда в некоторых регионах она достигала уровня в 18 тысяч рублей за тонну пшеницы. Но и при этом уровне фермеры, которым удалось собрать хороший урожай зерновых, получат хорошую рентабельность. Это значит, что в следующем году фермер сможет купить больше техники и засеять еще больше площадей под зерновые культуры.

Адресная продовольственная помощь малоимущим

— С начала этого года мы наблюдаем планомерный рост цены на хлеб. В Татарстане это совпало с отменой механизма республиканского субсидирования предприятий, выпекающих социальные сорта хлеба. Изменятся ли подходы федеральных властей по субсидированию производителей хлеба?

— Позиция нашей комиссии заключается в том, что необходимо оказывать адресную продовольственную помощь, а не субсидировать напрямую производителей. На фоне подорожания базовых продуктов эффективнее помогать нуждающимся людям, нежели «размазывать» субсидии по хлебопекарной отрасли. Ведь так мы «уходим» в субсидирование всех, даже тех, кому это не нужно. А помогать нужно незащищенным категориям населения — матерям-одиночкам, многодетным семьям, пенсионерам. Мы долго пытаемся пробить адресную продовольственную помощь. Кто-то называет ее продуктовые карточки, а мне больше нравится такая система, когда нуждающимся адресно прислали деньги, чтобы они смогли потратить на хлеб и другие продукты питания по своему усмотрению.

А производителей хлеба целесообразнее субсидировать через льготные кредиты на оборудование и пополнение оборотного капитала. На наш взгляд, это будет гораздо более перспективным, чем бесконечно выдавать деньги на каждый килограмм муки.

Фото: Ринат Назметдинов

На фоне подорожания базовых продуктов эффективнее помогать нуждающимся людям, нежели «размазывать» субсидии по хлебопекарной отрасли. Ведь так мы «уходим» в субсидирование всех, даже тех, кому это не нужно

— Год назад вы стали заместителем руководителя Комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты РФ. Какие главные проблемы в российском АПК можете выделить? Какие из них удалось если не решить, то хотя бы сдвинуть с «мертвой точки»?

— Мы проводим постоянную работу по земле. В этом году есть ряд новшеств. В Госдуме принят закон, который позволяет фермерам строить на своей земле. Это сделано для того, чтобы фермерам было удобно жить и работать на земле, а у перекупщиков и латифундистов не было возможности перекупать землю. Сейчас можно видеть, что на сельхозземлях крупных городов строят коттеджи. Мы работали по этому законопроекту с комитетом Госдумы.

А сейчас прорабатываем законопроект по доработке реальных механизмов по выделению земли без торгов. К сожалению, такая практика существует далеко не везде. В некоторых регионах бывает так, что проходят закрытые торги между фермерами, а ФАС оспаривает их легитимность из-за недостаточно четких формулировок. Не хватает буквально только одной запятой, но этот пробел не дает фермерам пользоваться землей по назначению. Из-за отсутствия одной запятой ФАС «сносит» эти торги. По этой причине многие регионы перестают связываться с торгами, а муниципалитеты и подавно.

— Встречный вопрос. За последние 10 лет в Татарстане количество фермеров сократилось в три раза с 14,5 тысячи до 4,5 тысячи, а активных еще меньше 3 тысячи. Не запоздала ли эта инициатива? Кто будет работать на земле?

— Этот законопроект готовится с расчетом на то, чтобы с выделением земли фермеров становилось больше. Чтобы они возвращались из городов в деревню и обрабатывали пашню. Чтобы они строили жизнь и бизнес в сельских населенных пунктах. А что касается численности фермеров, то здесь немало мертвых душ, которые значатся, но объективно деятельности не ведут. На самом деле, 3 тысячи фермеров — это приличная цифра. Поэтому динамику надо мерить по этим 3 тысячам фермеров, а скажем, в Московской области работает сопоставимое количество.

Фото: agro.tatarstan.ru

Не хватает буквально только одной запятой, но этот пробел не дает фермерам пользоваться землей по назначению. Из-за отсутствия одной запятой ФАС «сносит» эти торги

«Не секрет, что в нашей стране идет плановое наступление торговых сетей»

— Фермеры давно жалуются на трудности со сбытом выращенного урожая. Что предпринимается в этом направлении?

— Действительно, фермеры, которые производят небольшой объем сельхозпродуктов, испытывают проблемы с реализацией продукции. Ни для кого не секрет, что в нашей стране идет плановое наступление торговых сетей, они укрупняются, их становится больше. При этом региональные торговые сети вымываются, а вместе с ними уходят и мелкие фермеры. Приведу простой пример. В деревне, где я живу, раньше было три маленьких магазина, а когда пришел один сетевой, то все маленькие закрылись.

В сетевой магазин поставлять продукты мы не можем, потому что в ЕРЦ нужно везти большие объемы продукции. Им неинтересно работать с нами. И получается, что мы потеряли возможность продавать свою продукцию. И так по всей стране.

В прошлом году мы поднимали эту тему на встрече с президентом РФ. Я лично задавал вопрос и говорил, что нам нужно открыть возможности для малого бизнеса. В результате удалось добиться решения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы фермерам как минимум перестанут запрещать и разрешат как минимум продавать продукцию на своей земле. До этого многих фермеров даже штрафовали за несанкционированную торговлю. Это было очень печально. Во-вторых, добились принятия рекомендации правительства регионам, чтобы они способствовали развитию региональных фермерских рынков и ярмарок на местах.

Об этом не раз говорил и президент РФ, чтобы фермеры могли напрямую продавать выращенную продукцию. В этом случае исключается посредник, избыточные торговые наценки, а сама продукция поступает на стол потребителю свежей. Надеюсь, что эти решения принесут свои плоды и потихоньку проблема будет решаться.

Фото: realnoevremya.ru

Когда фермеры хотят организовать свою стационарную точку, то им обязательно нужно давать возможность сделать это бесплатно. Чтобы они могли реализовать свою продукцию или продукцию сельхозкооперативов

Скажите, в каких условиях фермеры могут продавать в регионах продукцию на ярмарках? К примеру, глава Ассоциации фермеров Татарстана говорил, что бюджет компенсирует расходы фермерам за доставку продукции на городские рынки, а сами они обязаны убрать торговую зону после окончания работы ярмарки.

— В любом случае организационные расходы должны ложиться на плечи фермеров. Государство может помочь в другом направлении. Когда фермеры хотят организовать свою стационарную точку, то им обязательно нужно давать возможность сделать это бесплатно. Чтобы они могли реализовать свою продукцию или продукцию сельхозкооперативов. В Москве сложилась другая практика. Мэрия построила рынок, где любой фермер может встать и продавать. Таких успешных проектов немало. И мы находим возможность реализовывать в них свою продукцию. Разные регионы идут разным путем.

— Развитие сельских территорий — самая больная тема для села. Недавно на заседании экспертного совета «Волга» в Казани главы сельских муниципальных образований посетовали, что не удается остановить отток молодежи, так как инфраструктура не отвечает требованиям комфортной жизни. Надежды на лучшее они связывают с запуском новой программой развития комплексной территории сел. Участвуете ли вы в ее разработке?

— Знаете, есть такая поговорка: мы жили бедно, а потом нас ограбили. Примерно так в прошлом году отнеслись к программе развития сельских территорий. При принятии проекта федерального бюджета на 2021 год вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев даже отказался голосовать за бюджет, потому что программа не была учтена в проекте федерального бюджета на 2021 год. В нем в пять раз уменьшено финансирование комплексной программы развития сельских территорий — до 30 млрд вместо 160 млрд рублей. В этом году мы будет добиваться, чтобы объемы программы увеличились и ее размеры были достойными. Без этого мы не сможем привлекать кадры в сельское хозяйство. А если в деревне не будет школы, элементарного благоустройства и спортивного комплекса, то люди просто не приедут.