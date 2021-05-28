Маленькие катера с большими возможностями: чем покупателей привлекают Velvette 16 и Velvette 18?

Рассказываем о преимуществах лодок из стеклопластика от татарстанского бренда

Фото: Предоставлено Velvette Marine

Для стильного отдыха на воде не обязательно заказывать валютные катера из Европы и переплачивать за томоженные пошлину. Как и ограничиваться в выборе только среди алюминиевых российских суден. Татарстанская компания Velvette Marine доказала, что эстетика, комфорт, высокие гидродинамические качества и привлекательная цена — это реальность отечественного рынка, которую уже давно оценили не только российские, но и зарубежные клиенты. Подробнее о возможностях бренда — в разборе «Реального времени» двух моделей в линейке Velvette.

Velvette 16: компактный вариант для рыбалки и отдыха

Катер Velvette 16 — самый компактный и бюджетный в модельной линейке Velvette Marine. Его длина — 4,75 метра и он шире, чем большинство лодок этого класса — всего 2,05 метра. Судно, спроектированное по финским технологиям, обладает максимально возможным полезным пространством. Длина катера составляет 3,6 метра, ширина носовой части — 1,5, кормовой — 1,6 метра. Такие габариты позволяют не только с комфортом рыбачить, но и отдыхать на воде всей семьей или с друзьями.

Пространство спроектировано таким образом, что свободно вмещает в себя до пяти человек. Носовой кокпит — идеален для ловли рыбы и релакса на воде.



Места экипажа обрамляет цельное лобовое стекло в алюминиевой раме. При желании у татарстанского производителя также можно заказать лодочный тент для защиты от дождя, солнца и ветра.

Места экипажа обрамляет цельное лобовое стекло в алюминиевой раме

Быстрый выход на глиссирование и маневренность

Хорошую маневренность катера обеспечивают конструктивные особенности корпуса. Для обладателей Velvette 16 это означает быстрый выход на глиссирование (скольжение по водной глади), мягкий ход даже на максимальной скорости до 65 км/ч и круизную скорость в 40 км/ч. Значительный угол килеватости на транце — 18 градусов — позволяет практически нивелировать прыжки по волнам на большой скорости и сократить крен на поворотах.

Такие характеристики достигаются благодаря специальной форме днища, сбалансированному распределению веса лодки и продольным реданам.

Хорошую маневренность катера обеспечивают конструктивные особенности корпуса

Velvette 18 Prime — еще больше, быстрее, удобнее

Собратом Velvette 16 стал Velvette 18 Prime. Он имеет все преимущества предшественника и при этом обладает чуть большими габаритами. Фактически длина и ширина судна — 5,5 и 2,1 метра. Соответственно, больше и полезное пространство. В длину оно 4,3 метра, в ширину носовой части — 1,5 метра, задней — 1,7 метра.

Разгоняясь до 80 км/ч, Velvette 18 Prime также плавен и гибок в ходу за счет корпуса. По его бортам от носа до кормы размещен релинг, у которого множество утилитарных функций: начиная от обеспечения повышенной безопасности пассажиров и заканчивая местом для крепления удилищ или мангала. Кстати, всю дополнительную атрибутику для отдыха и повышенного комфорта можно приобрести и установить там же, у производителя — в сервисном центре компании. Это могут быть: съемный стол и мягкие подушки, подбутыльники, кольцо и мачта для буксировки воднолыжника и многое другое.

Всю дополнительную атрибутику можно приобрести и установить там же, у производителя. Это могут быть: съемный стол и мягкие подушки, подбутыльники и др.

Velvette 18 Prime с дополнительными опциями от татарстанского бренда востребован в Европе. Например, на заводе Velvette Marine в Набережных Морквашах под Казанью сейчас готовят к отправке судно насыщенного синего цвета. Как и другие модели компании, оно подходит и для пресных, и для соленых вод. Но при этом выгодно отличается в цене от европейских аналогов — даже с учетом доставки из России в другую страну.

Почему стеклопластик?

В Velvette Marine осознанно сконцентрировались на производстве стильных катеров премиум-класса из стеклопластика. Выбор такого материала обусловлен его возможностями и прочностью, соизмеримой, благодаря новым технологиям, с металлом. Стеклопластик позволяет выстраивать более гибкую геометрию корпуса, которая непосредственно положительно влияет на гидродинамические качества судна, описанные выше у моделей Velvette 16 и Velvette 18 Prime. Кроме того, он обладает меньшей звуковой проводимостью, чем алюминий. А это значит, что работа мотора на воде будет практически незаметна для ушей экипажа и пассажиров.

В Velvette Marine осознанно сконцентрировались на производстве стильных катеров премиум-класса из стеклопластика. Фото: Ринат Назметдинов

Ну и, конечно, не стоит забывать, что для премиального сегмента очень важен внешний вид судна. Мягкие формы и возможность с ними поэкспериментировать, богатый насыщенный цвет — все это выделяет модели Velvette на фоне менее эстетически привлекательных алюминиевых собратьев.