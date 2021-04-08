Бизнес-аккаунт дня: корпусная мебель от челнинской фабрики

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 37

Уйдя с официального места работы, челнинец Руслан Нигматуллин решил заняться производством мебели. Начинал в одиночку с небольших заказов. Сегодня под его руководством на небольшой фабрике работает коллектив мастеров и дизайнер. Бизнес-аккаунт фирмы по производству корпусной мебели стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», аналитический разбор которого выполнили эксперты одного из крупных СММ-агентств Татарстана

Мы знаем, как дополнить интерьер

Три года назад Руслан отправился в свободное плавание — стал брать небольшие заказы от друзей и знакомых, для которых делал корпусную мебель для спальных и детских комнат. Сегодня он предлагает заказчикам изготовление различных видов мебели, в зависимости от функционала и стилевого оформления комнаты, квартиры или дома.



Изготовить любой заказ клиента фабричным мастерам позволяет современное оборудование и большой опыт. А если заказчик сомневается в том, какой выбрать стиль, цвет или фурнитуру — на помощь ему приходит дизайнер. Кроме заказчиков из автограда, Prima Mebel делает мебель для жителей соседнего Нижнекамска, а также Елабуги и Казани. На счету команды уже более тысячи выполненных заказов.



Сегодня аккаунт мебельного магазина в «Инстаграм» разбирает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency — SMM-менеджер Гульшат Зарипова и дизайнер Алина Гайнуллина.

Сторис не хватает разнообразия и рубрик

Начнем с оформления профиля — Highlights и Stories. В описании есть и плюсы, и минусы. Хорошее имя, сразу есть основная информация с указанием городов, в которых вы работаете. Но есть важный момент — в публикациях вы пишете также, что работаете в Нижнекамске и Елабуге. Часть пользователей, которые не увидят этого в описании, могут отсеяться на этапе изучения профиля. Мы считаем, надо перечислить все города.

В описании все по пунктам, но мы бы советовали оставить какой-то один эмодзи — под лаконичный стиль вашей мебели.

Highlights явно не хватает. Нет информации по условиям доставки, оформлению и ценам. Основное замечание к закрепленным Stories — вcе ограничивается репостами публикаций со своей же страницы. Это нерациональное использование Stories, да и одни репосты быстро надоедают подписчикам. В Stories нужно добавить больше той информации, которая интересует клиентов. Вы можете дать ее сразу с помощью видео, изображений и текста в Stories, чтобы пользователям не приходилось переходить к публикациям и искать информацию там.

Отдельно стоит сказать, что обложка акций в Highlights не оформлена, а сама акция уже не актуальна, стоит удалить.

В целом со Stories нужна отдельная работа. Не хватает разнообразия и рубрик. Например разбор различных стилей дизайна, какие-то новинки в дизайне, которые вы воплощаете в заказах, решения для хранения и так далее. Отличная идея — добавить Stories для взаимодействия с аудиторией. Например различные викторины, голосования («какой дизайн вам нравится больше?») и прочее.

Отойти от однотипности текстов

Несколько комментариев по визуальному оформлению ленты публикаций:

На некоторых фотографиях завален горизонт, его можно выровнять на постобработке.

В карусели можно добавлять фото не только кухни целиком, но и детали, текстуру материалов, ручки.

Для макетов желательно найти какой-то единый фирменный стиль, сейчас они не сочетаются друг с другом и с фотографиями в общей сетке.

При выборе цветового решения для оформления Highlights лучше ориентироваться на общий вид ленты, пока обложки не очень с ним сочетаются.

Тексты — слабая сторона аккаунта, стоит их усилить, чтобы они тоже работали. Советуем отойти от однотипности, сейчас посты будто скопированы друг с друга. Нужно чётко определить цель аккаунта, исходя из этой цели выделить 2—4 рубрики и писать тексты, всегда держа фокус на том, для чего вы их пишете. Второе, на что должны работать ваши тексты, это вовлеченность — реакции подписчиков, то есть лайки, комментарии, сохранения, репосты, просмотры. То есть содержание должно быть полезным: либо резонирующим с какой-то болью читателя либо развлекательным, вызывающим желание поделиться, и так далее.

Что касается деталей:

Большое количество эмодзи делает текст слишком пестрым. Можно их использовать, но к месту. В целом лучше выбрать пару рабочих эмодзи ().

То, что считается дурным тоном в Instagram и порядком поднадоело пользователям: просить поставить лайк и не указывать цены.

Хештегов слишком много, причем многие совершенно бесполезные (например #нижнекамск, #набережныечелны). Лучше использовать не более 4—6 хештегов: имиджевые (например #примамебель), навигационные (например #prima_кухни) и тематические (например #мебельказань).

Очень не хватает описания проделанной работы. Есть фотографии отличной кухни, но нет информации — под какие задачи она была сделана, из каких материалов, какие эффективные решения вы предложили заказчику. Всё это демонстрировало бы вашу экспертизу. Удачи!