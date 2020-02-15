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Видеоопрос: «Как вы отреагируете, если узнаете, что ваш друг, сосед или родственник ВИЧ-инфицирован?»

07:00, 15.02.2020
Видеоопрос: «Как вы отреагируете, если узнаете, что ваш друг, сосед или родственник ВИЧ-инфицирован?»
Фото: Максим Платонов

Фильм Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» набрал без малого 10 млн просмотров на «Ютьюбе» за три дня. Тема, «о которой не говорят», получила, таким образом, довольно серьезный резонанс. Первый замглавы комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Федот Тумусов даже организовал просмотр фильма для коллег-парламентариев. 21 февраля в Госдуме планируется провести круглый стол на тему законодательной профилактики и лечения ВИЧ.

«Как вы отреагируете, если узнаете, что ваш друг, сосед или родственник ВИЧ-инфицирован?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина Татарстан
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