Будет парковка — будет и услуга: как зарегистрировать машину «в объезд» ГИБДД

Возможно, в МФЦ появятся и юристы

О новых услугах, которые уже предоставляют и начнут предоставлять в ближайшее время в офисах МФЦ «Мои документы», работающих по принципу «одного окна», рассказали вчера директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова и замминистра экономики РТ Айрат Шамсиев. Корреспондент «Реального времени» побывала на пресс-конференции и получила эксклюзивную информацию о новой услуге, возможность предоставления которой в МФЦ пока только изучают.

Все шире, и шире, и шире



— Количество оказанных МФЦ услуг в нашей республике ежегодно увеличивается примерно на миллион, и в январе — ноябре 2018 года оно составило уже 3,6 миллиона, а сеть офисов стала шестой по величине в России, — сообщила Ленара Музафарова. — Перечень услуг постоянно расширяется, в частности в этом году добавилось десять видов услуг налоговой службы. Например, в МФЦ можно подать заявление на получение налоговых льгот в отношении объектов имущества, декларацию о доходах и так далее. А с 3 декабря офис «Мои документы» в Приволжском районе Казани начал предоставлять еще одну услугу МВД — по оформлению биометрического загранпаспорта. До конца декабря эта услуга также станет доступной еще в восьми городах республики — Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Елабуге, Зеленодольске, Лениногорске и Бугульме.

В 2018 году заработал кол-центр МФЦ, а с ноября офисы «Мои документы» начали рассылать клиентам эсэмэски с сообщениями о готовности заказанных ими документов. А еще с этого года сотрудники МФЦ начали выезжать к клиентам на дом.

— Но чтобы они приехали, например к пожилому человеку или к инвалиду, кто-то из семьи должен вначале все же побывать у нас в офисе на очном приеме и оформить заказ, — предупредила Музафарова. — Во избежание недоразумений, а то приедут — а клиент откажется, и зря будут потрачены время и бензин.

По словам Ленары Музафаровой, одной из самых популярных услуг МФЦ является регистрация по месту жительства и снятие с регистрационного учета. Фото tatar-inform.ru



Хорошая новость нашлась и для бизнесменов: уже сейчас предприниматели могут через МФЦ подать заявку на микрозаём от Фонда поддержки предпринимательства. А с января граждане смогут, минуя налоговую, зарегистрироваться здесь в качестве индивидуальных предпринимателей.



Была бы парковка, а услуга будет

Один из офисов МФЦ — в Советском районе Казани — в некотором смысле уникальный даже по меркам Москвы. Это один из трех российских офисов «Мои документы», где можно зарегистрировать автотранспортное средство, минуя отдел ГИБДД.

— Для этого клиент заранее подает заявление в электронном виде и приходит в офис в указанное время, по записи, чтобы получить у сотрудника ГИБДД, который дежурит в офисе, свидетельство о регистрации и номера, — сообщила Музафарова. — Все делается за один визит.

— А почему такой офис только один? — заволновались журналисты. — Нельзя ли сделать, чтобы во всех автомобили регистрировали?

— Нельзя. Для этого нужна автомобильная парковка, а у нас с ними туго. В Советском районе она есть. Сейчас ГИБДД рассматривает наше предложение по открытию такого же офиса на Авангардной, где парковка тоже есть. В остальных офисах возможности оказывать эту услугу нет.

Ленара Музафарова: «Мы прорабатываем возможность введения в арсенал МФЦ еще одной новой услуги — услуги юриста. Это было бы очень полезно нашим клиентам». Фото tatar-inform.ru



«Мы снимаем с учета, не глядя на долги»

По словам Музафаровой, одной из самых популярных услуг МФЦ является регистрация по месту жительства и снятие с регистрационного учета, по-старому — прописка и выписка граждан. Документы из офисов поступают сразу в ФМС, что немаловажно, если у клиента имеется спор с управляющей компанией по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если управляющая компания числит за гражданином долг по оплате ЖКУ, то подавать документы на снятие с регистрационного учета через УК ему не имеет смысла. Их у него не примут, пока не заплатит, хотя выбивать долги таким способом жилищники по закону не имеют права — они должны идти в суд.

— Требуется ли справка об отсутствии долгов, если снятие с регистрационного учета производится через МФЦ? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у Ленары Музафаровой.

— Мы принимаем и передаем в ФМС комплект документов, предусмотренный нормативными актами, а справка об отсутствии задолженности в него не входит. Мы снимаем с учета, не глядя на долги, — пошутила директор ГБУ «МФЦ в РТ».

— Но делать долги все равно нехорошо, — с улыбкой, но вполне серьезно добавил замминистра экономики.

Тут юриста не хватало

— Мы прорабатываем возможность введения в арсенал МФЦ еще одной новой услуги — услуги юриста, — сообщила корреспонденту «Реального времени» Ленара Музафарова по окончании пресс-конференции. — Это было бы очень полезно нашим клиентам. Когда наши специалисты возвращают им документы с отказом, а такое бывает при совершении регистрационных действий на недвижимость, то вопрос, почему им отказано, граждане задают нашим специалистам. И те обычно объясняют причины отказа, поскольку раньше с такими документами работали. Но вообще-то объяснять они ничего не должны, да и знать такие детали не обязаны — мы же просто посредники в передаче документов. Но людей-то жалко, им за объяснениями придется ехать в Росреестр, терять время… А у нас есть опытные юристы, и если они будут консультировать хотя бы в одном МФЦ, люди не только время, но и деньги сэкономят. Многие ведь за подобные услуги платят сторонним юристам до двадцати тысяч, а наши юристы могли бы дать грамотную консультацию за 500 рублей.