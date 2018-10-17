«Чача» Иванов: «Через 100 лет Путин будет описан как один из самых либеральных лидеров»

Либерал Путин, панк-рок «в изгнании» и не только географическая погода — об этом рассказал экс-вокалист группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов в программе российского журналиста Юрия Дудя. Так, по словам музыканта, который сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин сконцентрировал всю власть в своих руках и никогда никому ее не уступит. Однако Иванов также отметил, что в ситуации, которая сейчас сложилась вокруг главы Кремля, Путин является заложником. «Реальное время» публикует видео.