«Надо привыкать к тому, что тарифы будут ползти вверх»

Теплоснабжающие организации хотят приучить экономить энергию и правильно использовать амортизационные средства

Фото: Максим Платонов

«Казэнерго» нашло возможности увеличить объемы инвестиций в модернизацию и реконструкцию сетей и котельных без использования заемных средств, а вот «Зеленодольскому ПТС» пришлось привлечь на эти цели почти 17 млн рублей. Сегодня на заседании экспертного совета Госкомитета РТ по тарифам рассмотрели и одобрили инвестиционные программы восьми татарстанских теплоснабжающих организаций на 2018—2020 годы. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Программа программе рознь



О причинах корректировки инвестпрограммы АО «Казэнерго» на текущий год экспертному совету докладывал главный инженер предприятия Юрий Никоноров. По его словам, предприятие, 70% от общего числа потребителей которого составляет население, было вынуждено перетасовать объекты, подлежащие реконструкции и модернизации. Частично потому, что некоторые из них успело привести в порядок раньше намеченного срока, некоторые вывело из эксплуатации, а какие-то отодвинуло на более поздний срок, поскольку возникли другие, более срочные задачи.

Инвестпрограмму «Казэнерго» откорректировало в большую сторону более чем на 30 процентов — с 226,2 млн рублей до 380 млн. По заверению Никонорова, ее реализация не требует увеличения тарифа на поставку тепловой энергии (официально утвержденный рост тарифа составил во втором полугодии 2018-го по отношению к первому 3,4%). Все работы будут производиться за счет амортизационных средств, в том числе неиспользованных в прошлом году (в общей сложности почти 206 млн рублей), и платы, взимаемой предприятием с потребителей за технологическое присоединение к сетям (свыше 174 млн). Ожидаемый эффект от реконструкции и модернизации в натуральном выражении — снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 1 161,9 тыс. кубометров, что должно обеспечить предприятию экономию порядка 18,7 млн рублей в год.

На фоне инвестпрограммы «Казэнерго», располагающего 138 котельными и обслуживающего 266 км тепловых сетей, остальные семь представленных экспертному совету программ выглядели скромно. Бугульминское ПТС, эксплуатирующее 18 котельных в райцентре и 7 на селе и имеющее износ оборудования в 70,2%, объем инвестиций в этом году откорректировало в меньшую сторону. Вместо запланированных 15,8 млн рублей они составили 14,1 млн. И предприятие не рассчитывает на серьезный экономический эффект: ни удельный расход топлива, ни технологические потери при передаче энергии по теплосетям по прогнозу не снизятся. Но и не возрастут.

По заверению Никонорова, реализация инвестпрограммы не требует увеличения тарифа на поставку тепловой энергии



У Елабужского ПТС, на балансе которого находится 5 котельных и 10 ЦТП, а протяженность сетей составляет 98 км (77% энергии поставляет населению), рост тарифа во втором полугодии по отношению к первому составил 4,2%. Объем инвестиций предприятие на этот год откорректировало в большую сторону, увеличив их с 22,3 млн рублей до 23,4 млн. Вложения в реконструкцию и модернизацию планируется обеспечить за счет амортизационных средств (20,3 млн) и энергосервисных контрактов (3,1 млн). Предприятию удалось составить финансовый план без привлечения заемных средств (до корректировки предполагалось, что занимать придется около 2,9 млн рублей).

Зеленодольское ПТС, которое во втором полугодии 2018 года подняло тариф на тепловую энергию на 4,15%, судя по докладу директора Ильнара Зиганшина, корректировало инвестпрограмму, меняя в ней обветшавшие объекты на еще более ветхие по принципу: «В этом году сети выдержали гидравлические испытания, значит, можно отодвинуть замену на следующий год». Однако за счет привлечения заемных 17 млн рублей и средств, полученных по энергосервисным контрактам, инвестпрограмму на 2018 год здесь приняли со значительным плюсом к ранее принятому плану — вместо 47,3 млн рублей до конца года на реконструкцию теплового хозяйства собираются потратить почти 56,4 млн. В результате зеленодольцы надеются снизить как удельный расход газа, так и потери теплоэнергии при ее передаче, правда, не особенно значительно.

Инвестиции с прибылью не путать!

ООО «Тукай Тепло-Газ», «УК «Индустриальный парк-Сервис» (Камские Поляны), Сабинское МПП ЖКХ и ООО «Инжернерные сети» (Алексеевский район) представили инвестиционные программы на 2019—2021 годы. Все предприятия заложили в них ежегодный рост тарифа от 2,5 до 4,5%.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Марат Зарипов обратил внимание на то, что во многих программах модернизацию планируют проводить на средства из прибыли, что по сути неправильно. Инвестиционная составляющая, подчеркнул он, должна закладываться все-таки в тарифы.

Марат Зарипов обратил внимание на то, что во многих программах модернизацию планируют проводить на средства из прибыли, что по сути неправильно



А другой участник заседания — зампредседателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков посетовал, что в программах недостаточно проработаны мероприятия по энергосбережению.



«Приучаем экономить»

Ситуацию с корректировкой инвестпрограмм «Реальному времени» прокомментировал принимавший участие в заседании экспертного совета Госкомитета РТ по тарифам председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев:

— Регулятор каждый год дает параметры роста в пределах инфляции, и если они в эти параметры укладываются, то это нормально. Мы должны привыкнуть к тому, что тарифы будут ползти [вверх]. Мы на цифры смотрим — пока это нормально… Главное, чтобы при этом инвестиционные программы составлялись и выполнялись.

— А как вы бы оценили инвестпрограммы, которые были представлены сегодня на экспертном совете — у кого они более, у кого — менее эффективные? — уточнила корреспондент «Реального времени».





Регулятор каждый год дает параметры роста в пределах инфляции, и если они в эти параметры укладываются, то это нормально, считает Марат Галеев



— Они все примерно одинаковые. По сути, они направлены на поддержание хозяйства теплоснабжающих организаций в работоспособном состоянии.

Поскольку участники заседания совета неоднократно подчеркивали, что в инвестпрограммы теплоснабжающих организаций необходимо включать мероприятия, направленные на энергосбережение, корреспондент поинтересовалась у Марата Галеева, с чем это связано — не с тем ли, что теплоснабжающие организации неохотно занимаются этим направлением?

— Ну почему? Занимаются, конечно. Но у нас все проблемы в головах: работает и работает [оборудование], мы можем десятки лет ничего не менять. А ведь есть ряд технологий, которые требуют затрат на реализацию, но дают определенный эффект. И нам надо сейчас приучать руководителей предприятий заниматься энергосбережением… Вот счетчики — раньше и их не хотели ставить, но привыкли же. А сейчас амортизация — уже забыли, для чего эти отчисления делаются, проедали — и все. Сами понимаете, это наследие 80—90-х годов прошлого века. А сейчас экономичность работы повышается, и в какой-то мере это заслуга и тарифного комитета — он тоже упорядочивает этот процесс.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов