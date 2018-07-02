Качаловцы открыли новую сцену

Фото: Ирина Анисимова

Накануне на Баумана, возле входа на большую сцену Качаловского театра, собрались несколько сотен человек. Публика танцевала, пела, кричала «браво» — всех объединил проект качаловцев, посвященный закрытию сезона и чемпионату мира по футболу. Open air труппа одного из старейших российских театров проводит впервые, но, судя по реакции зрителей, замысел удался. Подробности в материале «Реального времени».

Четыре премьеры сезона

В минувшую субботу спектаклем по комедии Мольера «Безумный день, или Женитьба Фигаро» качаловцы завершили в Казани 227-й сезон. Первой его премьерой, состоявшейся осенью прошлого года, был булгаковский «Бег» в постановке Александра Славутского. Сложная для постановки пьеса о трагическом периоде русской истории, по жанру ее можно определить как трагикомедию, где фарсовость эпизодов органично перетекает в высокую драму человека, выброшенного в неизвестность революционной бурей.

Одна из знаковых фигур в «Беге» — генерал Чарнота в исполнении Ильи Славутского. Про него можно сказать, переиначив классика, что «он пугает, а нам не страшно». Грозный, как ему самому это кажется, Чарнота — большой ребенок, потерянный в безумии революции, где-то в глубине души нежный и ранимый. За роль Чарноты Илья Славутский был удостоен республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «Лучшая мужская роль».

Второй премьерой, состоявшейся перед Новым годом, стал ретро-концерт «Когда зажгутся фонари», спектакль идет на малой сцене и здесь уже Илья Славутский выступил и в качестве режиссера, и в качестве одного из актеров.

Истоки спектакля лежат в фестивале русского искусства в Марселе, где качаловцы частые гости. Фото Максима Платонова



«Когда зажгутся фонари» — стильное представление, где органично переплетены пение, танец и стихи. Истоки спектакля лежат в фестивале русского искусства в Марселе, где качаловцы частые гости, и здесь по формату после спектакля поющая и танцующая часть труппы выступает перед французской публикой в импровизированном кабаре.

В мае на малой сцене прошла еще одна премьера, публике был представлен сценический вариант пьесы Александра Володина, и это тоже режиссерская работа Ильи Славутского. Герои «Пяти вечеров» в исполнении Елены Ряшиной и Ильи Петрова — два человека, которые обретают любовь, друг друга и себя, истинных. Это спектакль о самом главном в жизни человека — надежде, вере и любви.

И наконец, в конце мая Александр Славутский представил публике «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» по культовому роману Марка Твена. Умный, озорной спектакль, который одинаково интересен и взрослым, и детям.

Из событий сезона стоит отметить поездку труппы со спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на театральный фестиваль в Ганновер, произошедшую в июне, а до этого, весной, на фестивале моноспектаклей побывала Светлана Романова с моноспектаклем «Последний день». Завтра же труппа улетает на фестиваль в Пекин, где трижды покажет «Пиковую даму».

Зрителей, несмотря на жару, собралось несколько сотен

За Россию!

Отметить окончание 227-го сезона качаловцы решили опен-эйром, и подобная акция вчера прошла впервые. Режиссировал программу, основной блок которой составляли концертные номера из ретро-концерта «Когда зажгутся фонари», Илья Славутский.

«Идея опен-эйра принадлежит Александру Славутскому. Когда мы обсуждали ее, решили выбрать такой формат — посмотреть на театр под другим углом. Оказывается, получается, и театру не противоречит. Ну и, конечно, еще хотелось сказать таким образом спасибо нашим зрителям, которые заполняют наши залы и верят в нас», — прокомментировал он проект «Реальному времени».

В полдень на площадке перед входом в театр на Баумана была выстроена платформа, своего рода сцена. На ней разместились микрофоны. На сцене — Елена Ряшина, Эльза Фардеева, Алексей Захаров, Илья Славутский — вокальная группа. Внизу группа молодых актеров на подтанцовках. Зрителей, несмотря на жару, собралось несколько сотен.

Звучат песни, Светлана Романова, Михаил Галицкий, Геннадий Прытков, Илья Петров читают стихи о театре и профессии артиста. Публика подпевает, образуются танцующие пары, гремят аплодисменты, раздаются крики «браво».

Публика подпевает, образуются танцующие пары, гремят аплодисменты

Внутри импровизированного концерта викторина, вопросы непростые, но публика их отгадывает, победителям вручают пригласительные билеты на будущий сезон, буклеты, посвященные театру, и фирменные качаловские ручки. Публика все прибывает и прибывает, среди нее не только казанцы, но и болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Вот подходит несколько французов с флагами, мгновенно включаются в действие и начинают танцевать, они все еще в эйфории после победы сборной Франции над Аргентиной.

«Мы не могли обойти тему чемпионата мира, будем все болеть за Россию!» — обращается к зрителям Илья Славутский и его слова тонут в единодушном «Ура!». Час с лишним длится опен-эйр, но никто не уходит, а когда все заканчивается, для желающих начинается фотосессия с любимыми актерами.

Когда-то Пушкин говорил, что «драма родилась на площади», оказывается, в таких уличных представлениях есть особая прелесть. Качаловцы думают о том, что, возможно, стоит время от времени устраивать перед театром такие вот опен-эйры. Возможно, следующий будет в начале осени, открытие нового сезона в Качаловском состоится 14 сентября.

1 / 48 Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова

Ирина Анисимова