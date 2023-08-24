Группа ТАИФ помогает собраться в школу татарстанским первоклассникам

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Несколько десятков портфелей со всеми необходимыми школьными принадлежностями были вручены от имени Группы ТАИФ будущим первоклассникам Вахитовского и Приволжского районов Казани. Средства на их приобретение были выделены головной компанией группы — АО «ТАИФ». Церемония состоялась в культурном центре «Чулпан», что на проспекте Победы в Казани. Силами района для мальчишек и девчонок, которым уже через несколько дней предстоит впервые сесть за парты, а также их родителей была подготовлена культурная программа. А по ее завершении состоялось вручение портфелей.

Компании Группы ТАИФ в республиканской акции «Помоги собраться в школу» принимают участие практически с самого старта проекта. В начале августа текущего года одними из первых в Татарстане 50 комплектов первоклассников детям из многодетных и малообеспеченных семей Нижнекамска вручило АО «ТАИФ-НК». Затем детей своих сотрудников на праздник первоклассников пригласили в банке «Аверс». В конце августа эстафету переняло АО «ТАИФ».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru. Реклама АО «ТАИФ»

— Группа ТАИФ является социально ответственной компанией. На протяжении многих лет АО «ТАИФ» и предприятия Группы ТАИФ оказывают благотворительную помощь в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу». Разумеется, и этот год не стал исключением, — в интервью журналисту «Реального времени» рассказал руководитель пресс-центра АО «ТАИФ» Леонид Козловский. И добавил: — От всего коллектива Группы ТАИФ поздравляем первоклассников с их первым учебным годом! Сейчас в их жизни начинается очень важный и интересный период. Желаем получать важные знания и хорошие оценки! И надеемся, что наборы первоклассника от Группы ТАИФ в этом помогут.