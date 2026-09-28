Более 200 участников: на стадионе «Динамо» состоялся фестиваль ГТО Группы ТАИФ

16 команд, включая компании-партнеры, приняли участие в первом корпоративном фестивале Группы компаний ТАИФ по сдаче норм ГТО. Событие собрало более 200 гостей и участников, в том числе свыше 180 желающих испытать себя на силу, выносливость, гибкость и меткость и получить заветные знаки. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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