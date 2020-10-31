«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 20-я: Муром

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в двадцатом выпуске нашего проекта, пройдем по Казанской улице в старинном русском городе Муроме.



Муром считается одним из древнейших городов на Руси. Первое упоминание о нем датируется серединой IX века. В период феодальной раздробленности здесь периодически возникали достаточно могущественные князья, которые, впрочем, не спасли город от разорения монгольскими ордами: в XIII веке город был сожжен дотла. Потом Муром подчинялся Московскому княжеству. Хоть какая-то историческая связь с Казанью у Мурома началась в преддверии походов Ивана Грозного: именно здесь в середине XVI века собирались войска государевы, намеревавшиеся взять столицу ханства на Волге.

Современная взаимосвязь с нашим городом выражается, к примеру, в том, что Муром — одна из ключевых железнодорожных станций на пути между Москвой и Казанью.

Так или иначе, но улица Казанская в Муроме есть, находится на востоке города, идет практически от набережной Оки и представляет собой сплошной частный сектор (как почему-то и подавляющее большинство Казанских улиц в других российских городах). Итак, в путь.

Встречает нас эта улочка трогательной водяной колонкой возле дома под номером 1.

Несмотря на довольно усталый асфальт, выглядит все на первый взгляд довольно благополучно: развесистые березки, заботливо огороженные мусорные контейнеры...

И даже явно не новый дом выглядит как минимум колоритно и даже совсем не разрушенно. Даже обшивка «елочкой» в порядке. У нас таких практически не встретишь. Вот только забор подкачал.

Интересная конструкция ворот (изрядно перекошенных):

По сравнению с той же Пензой (см. предыдущий выпуск проекта), бросается в глаза ухоженность территории: бурьяна нет, площадка перед довольно примитивными гаражами даже засажена цветами.

Организация придомовой растительности тут, похоже, в тренде. И, конечно же, как в этой деятельности обойтись без покрышек?

Но ведь могут же без покрышек! Могут, если захотят!

Но нет. Без покрышек все же никуда. Вот он, легендарный образец покрышечного лебедя. А еще из этого кадра мы узнаем, что делают на досуге в Муроме практически все: вызывают грузовое такси.

Гулять тут приятно. Улочка выглядит, конечно же, не казанским Поселком Нефтяников, но и не деревней Гадюкино. Возможно, за пасторальность видов следует благодарить солнечную погоду, царившую в Муроме в день съемок. Но, например, вот эти коттеджи никакой погодой не испортишь.

Обращают на себя внимание часто встречающиеся низкие и легкие заборы в палисадниках: не повсеместное присутствие сплошных высоких профнастиловых заграждений вносит огромный вклад в среднерусское очарование этого места.

А вот этот дом явно построен лет 100 назад, судя по просевшим окнам, которые когда-то располагались гораздо выше от земли. Хозяева его, конечно, реставрировали, но выглядит он все равно пришельцем из далекого прошлого. Если б только не профнастил, эх...

Среди преимущественно симпатичных строений встречаются здесь и такие кадавры:

Направо по пути нашего следования уходит Казанский проезд. Он соединяет нашу улицу с Окской.

Остатки среднерусской сельской нарядности в архитектуре встречаются местами. Например, вот этот дом обшили сайдингом, но главную изюминку — резной балкончик на чердаке — оставили открытым. Получилось эклектично, но интересно:

Облупленный, как пасхальное яичко, асфальт ни капли не раздражает. Кажется, он гармонично вписывается в окружающую картину (нам легко судить, нам тут не ездить, особенно по осени).

Здесь, на перекрестке с улицей Садовой, нас встречает лужа, которая на картах гордо обозначается как «Пруд». Ладно, пруд так пруд. А желто-зеленый комплекс зданий на Садовой, который простирается за прудом, — спортивный комплекс. Угадайте, как он может называться. Правильно, «Муромец»!

Дальше все так же пасторально. Становится скучновато.

Впрочем, нет, не очень скучно. Свежий и небанальный разброс цветовых решений поражает воображение. Например, очень смело подошли к окраске своего дома хозяева вот здесь:

О, еще один резной балкончик!

А вот тут строился кто-то не чуждый античной эстетики, натурального камня, готического декора и прочего фьюжна. Получилось устрашающе, но завораживающе.

А вот тут появляются на свет новые муромцы. Городской роддом, внезапно растущий среди уютных частных домиков:

Впрочем, уютные домики заканчиваются — собственно, вместе с Казанской улицей. Здесь, на пересекающей ее Войкова, стоит комплекс зданий горбольницы №3, а мы с сожалением прощаемся с Муромом.

