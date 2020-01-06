МСБ — 2010—2020: введение страховых взносов, мораторий на проверки бизнеса, ЕГАИС и борьба с обналом

Итоги десятилетия для малого и среднего предпринимательства

Фото: Ринат Назметдинов

Уходящее десятилетие запомнится предпринимателям бесконечными попытками федеральных властей помочь МСБ при одновременном увеличении налогового бремени. Именно в этот период были введены страховые взносы и квоты на участие малых компаний в госзакупках, появились бизнес-омбудсмен, АСИ, патентная система, ЕГАИС и «Платон», случились кризис и девальвация рубля, которые обернулись плюсами импортозамещения для IT и АПК. «Реальное время» собрало самые важные и громкие события, относящиеся к отечественному бизнесу за последние десять лет.

Введение страховых взносов, отмена «валютников», создание АСИ

2010

С 2010 года работодатели в России вместо единого социального налога (ЕСН) начали платить страховые взносы во внебюджетные фонды. Ставка взносов для предприятий, работающих на упрощенке и ЕНВД, при этом была на уровне 14%, для предприятий на общей системе налогообложения — 26% (в Пенсионный фонд — 20%, фонды обязательного медицинского страхования — 1,1%, территориальные фонды ОМС — 2%, ФСС — 2,9%). Страховые взносы и их планируемое увеличение или уменьшение стали одной из главных спорных тем для власти и бизнеса: Минфин и налоговики были за рост ставок, МСБ — разумеется, против.

С 10 мая 2010 года начало действовать указание Центрального банка России, направленное на закрытие пунктов обмена валюты. Закрыть обменные пункты ЦБ собирался еще в конце 2009 года, заявив, что мелкие обменники сложно контролировать и нередко в них происходят различные нарушения и мошенничества: например, их владельцы вводят в заблуждение клиентов относительно расценок и курсов обмена. А девять лет спустя должны были полностью исчезнуть вывески с курсами валют — таковы новые требования законодательства о валютном регулировании, принятые в декабре 2018 года.

С 10 мая 2010 года начало действовать указание Центрального банка России, направленное на закрытие пунктов обмена валюты. Фото svoboda.org

2011

Уже через год ставка страховых взносов была поднята до 34%, что означало увеличение налогового давления для малого бизнеса почти в 2,5 раза. Реформа задела именно наименее обеспеченные предприятия, отмечали эксперты: по закону взносами облагались не более 463 тыс. рублей в год на каждого работника. Чтобы смягчить нагрузку на бизнес, вместе с повышением ставки платежей было принято решение предоставить временные льготы различным категориям плательщиков. Ставки страховых взносов для малого бизнеса на два года сохранили на уровне 26%. Власти объяснили необходимость повышения взносов дефицитом Пенсионного фонда, который в последние годы рос из-за повышения пенсий. В ПФ стало уходить не 20, а 26%.

Ответом стал сначала не массовый уход бизнеса в тень, а рост цен на товары, кредитного портфеля (на 17% в 2012 году) и снижение прибыли. В 2012 году бюджет потерял налогов закрывшихся предпринимателей на 13,5 млрд рублей. По данным Росстата, в 2011 году объем теневой экономики в России составил 15%.

Президент РФ Дмитрий Медведев весной 2011 года «услышал бизнес» и попытался пойти ему навстречу, заявив, что «ставка страховых взносов в 34% непосильна» и должна быть снижена. По его словам, максимальная ставка должна быть установлена на уровне, близком к прежнему, но «это сделать непросто». Забила тревогу и тогдашний министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, заметив, что уже при ставке в 26% получает негативные сигналы со стороны бизнеса. В результате первого полугодия бизнес начал «отправлять зарплаты в тень», используя разнообразные схемы.

В том же году было создано Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) — в частности, для реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России. В рамках агентства была создана Национальная предпринимательская инициатива (НПИ), включившая в себя проекты, направленные на снижение административных барьеров в экономике и улучшение инвестиционного климата в РФ (были разработаны 11 дорожных карт — планов мероприятий по упрощению, удешевлению и ускорению действующих на территории РФ процедур ведения бизнеса).

В рамках АСИ была создана Национальная предпринимательская инициатива (НПИ), включившая в себя проекты, направленные на снижение административных барьеров в экономике и улучшение инвестиционного климата в РФ. Фото techpromarma.ru

Появление бизнес-омбудсмена, переход на систему патентов и массовый уход МСБ в тень

2012

Власти в итоге снизили ставку страховых взносов, но не до 26%, как просил бизнес, а до 30% (22 — взносы в ПФР; 2,9 — в ФСС России; 5,1 — в ФФОМС), расширив и число льготников. Причиной такой «доброты» стали результаты 2011 года: заткнуть дыру в пенсионной системе повышением налогов на фонд оплаты труда не удалось, оно обернулось снижением поступлений от НДФЛ.

К концу года в России появился уполномоченный по защите прав предпринимателей — им стал глава общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. Первым результатом деятельности бизнес-омбудсмена была относительная либерализация уголовного законодательства. В частности, мошенничество в предпринимательской деятельности выделили отдельным составом преступления в 159-й статье, максимальный срок заключения сократили с 10 лет до пяти, а сумму ущерба в особо крупных размерах, за который дают максимальный срок, увеличили с 1 млн до 6 млн рублей. В деле отныне обязательным стало заявление потерпевшего.

К концу года в России появился уполномоченный по защите прав предпринимателей — им стал глава общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. Фото Романа Хасаева

2013

С 1 января 2013 года в России начался частичный переход с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД перестал быть обязательным) на систему патентов. На федеральном уровне были утверждены 47 видов предпринимательской деятельности, для которых стало необходимо приобретать патент, регионы получили право дополнять список собственным перечнем. Налоговая ставка по патенту составила 6% от «возможного дохода» (этот доход не может быть меньше 100 тыс. рублей и больше 1 млн). Патент для ИП освобождал от выплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество. Не обошлись эти «блины» и без кома: в Совете Федерации обнаружили, что закон регламентирует применение патентной системы налогообложения без учета реального дохода предпринимателя, который зависит от региона: и москвичи, и провинциальные бизнесмены вынуждены были платить одинаково. К 2016 году патентный перечень распространили до 63 видов предпринимательской деятельности, число предпринимателей, пользующихся патентами, выросло с 83,5 тыс. до 203,8 тысячи.

Патентная система помогла тогда не очень. Увеличившиеся социальные выплаты из-за изменений в расчете фиксированных социальных взносов (с 17 до 35 тыс. рублей для ИП с годовым доходом от 300 тыс. рублей) заставили бизнесменов массово убегать в тень, число ИП, отменивших регистрацию, составило 600 тысяч. Недокредитованность МСБ в России к концу года составила, по данным Минэкономразвития РФ, порядка 1 трлн рублей. В самом МЭР признали, что 2013 год оказался самым тяжелым за всю постсоветскую историю развития малого и среднего бизнеса; впервые сектор дал отрицательные показатели роста в абсолютном значении.

Кризис: санкционная война, курс на импортозамещение, девальвация рубля

2014

С середины марта 2014 года в связи с внешнеполитической ситуацией США и странами Евросоюза были введены экономические санкции против России. В ответ страна ввела свои санкции, преимущественно на европейские продовольственные товары (сыр и пр.). Начался курс на импортозамещение, что поначалу привело к росту контрафакта и снижению качества российских товаров (вызванного отсутствием в стране замены всему импортному оборудованию).

В декабре случилась девальвация рубля, ударившая по многим предпринимателям. Но были и выигравшие: производители ПО, чьи клиенты были за рубежом, а разработчики в России, и предприниматели, вовремя занявшие освобожденную нишу из-за резкого падения импорта, который также привел к росту импортозамещения. Девальвация сделала российских производителей и более конкурентоспособными по цене — но лишь для тех, кто начал активно экспортировать свою продукцию.

Курс на импортозамещение поначалу привел к росту контрафакта и снижению качества российских товаров. Фото Антона Журавлева

C 1 января 2014 года вступил в силу закон, который устанавливал не только общий порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, но и менял специфику участия в них субъектов малого предпринимательства. Так, обязательная квота по госзакупкам у малых компаний была увеличена с 10 до 15%. Заказчик получил возможность установить требования к подрядчику по привлечению к субподряду малых компаний. А с 1 июля 2014 года ввели специальное регулирование по участию субъектов МСБ на условиях субподряда в проектах крупных государственных компаний (власти определили квоту в 18%).

В том же году прошла апробация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, созданного АСИ совместно с ВЦИОМ в 11 регионах страны, а ее результаты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (Татарстан занял четвертое место). Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году — и Татарстан его уже возглавил. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России (у РТ — тоже первое место). По итогам 2019 года Татарстан уступил лидерство Москве.

Старт «Платона» и забастовки дальнобойщиков, закон о банкротстве физлиц и создание Корпорации МСП

2015

В октябре 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физлиц, согласно которому граждане, не имеющие возможности расплатиться с банками по кредитам, могли бы снять с себя долговое бремя, объявив себя банкротом. Чтобы получить такой статус, гражданину придется доказать суду, что он неплатежеспособен перед кредитором. На банкротство граждан получили право подать и кредиторы (банки, налоговые службы), с условием, что задолженность перед кредитором составляет не менее 500 тыс. рублей, а просрочка по ней — более трех месяцев.

К концу года было зарегистрировано 9,4 тыс. исков на сумму в 495,5 млрд рублей. В 2016 году сумма выросла до рекордной — 871 млрд рублей, пойдя затем на снижение и составив по итогам 9 месяцев 2019 года 334 млрд на 85,8 тыс. исков. Тем не менее к 2019 году в РФ насчитывалось 764 тыс. потенциальных банкротов. Граждане обогнали компании по числу банкротств уже в 2016 году. В случае банкротства ИП предприниматель теряет статус ИП и он не вправе регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение последующих 5 лет, а также занимать управленческие должности у юридических лиц.

Фото Максима Платонова

В том же году начал действовать «Платон» — система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (название является сокращением от словосочетания «плата за тонны»). Оператором системы стала компания Игоря Ротенберга «РТ-Инвест» (25% принадлежат «Ростеху») — за услуги она получает из бюджета от 10,6 млрд руб. в год. «Платон» вызвал возмущение у грузоперевозчиков, в ноябре устроили забастовку дальнобойщики. Впервые со времен протестов по поводу монетизации льгот граждане отчасти добились своего: Министерство транспорта заморозило штрафы за неуплату сбора, были внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, сокращающие штрафы в девять раз — с 450 тыс. рублей до 50 тысяч.

По данным МЭР, стоимость грузоперевозок в 2016 году выросла почти на четверть, что привело к росту потребительской инфляции и снижению грузового автопарка. По данным аналитической службы «Реального времени», в 2016 году из-за «Платона» и кризиса с дорог Татарстана исчезло 8 тысяч грузовиков, а налоговые сборы с организаций упали на 9%: частники «скинули» 2% своего грузового автопарка (почти 2 тыс. машин), а компании — и вовсе 7% (более 3,5 тыс. машин).

Тем временем власти создали еще одну организацию для защиты МСБ — Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства под руководством Александра Бравермана — с целью «вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в систему государственных закупок». В рамках этой корпорации начали действовать программа стимулирования кредитования субъектов, реализующих проекты в приоритетных отраслях (по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей ставка на уровне до 10,6% годовых), национальная гарантийная система, предоставляющая гарантии для получения кредитов, и ряд других.

ИП, зарегистрированные с января 2015 года, были освобождены от уплаты налогов на срок до трех лет. Правда, налоговые каникулы положены только тем, кто работает в науке, производственной и социальной сфере, а когда именно начнутся каникулы, должны были определить регионы. Татарстан, например, наряду с Крымом, Ингушетией, Нижегородской и Вологодской областями, пока отказался снижать поступления в свои бюджеты.

Власти создали еще одну организацию для защиты МСБ — Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства под руководством Александра Бравермана — с целью «вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в систему государственных закупок». Фото kremlin.ru

Законопроект об увеличении доли малого и среднего бизнеса в госзакупках с 15 до 25%, который обсуждали весь год, был заморожен. Впоследствии, в 2018 году, президент РФ Владимир Путин на заседании совета по нацпроектам обратил внимание на недостаточную конкуренцию и искусственные барьеры в госзакупках: согласно национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году. Через год Минфин предложил увеличить для госкомпаний и госкорпораций обязательную квоту для малых и средних предприятий (МСП) в закупках с 18% до 20%. И как выяснилось уже в 2019 году, по итогам 2018 года квота участия МСП в закупках государства и без регулирующих норм была перевыполнена, увеличившись с 15,4% до 29,7%.

Мораторий на проверки МСБ, внедрение ЕГАИС, борьба ФНС и ЦБ с обналом

2016

С 1 января 2016 года начал действовать трехлетний мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Однако на фоне запрета на плановые проверки выросло число внеплановых. По данным Бориса Титова, за последние годы количество плановых и внеплановых проверок упало вдвое, но традиционные проверки заменяются другими мероприятиями — «административными расследованиями, рейдами и мониторингами, которые не фиксируются в статистике». Через два года Владимир Путин предложил продлить надзорные каникулы для малого бизнеса еще на 2 года — до декабря 2020-го, их и продлили. А реформа контрольно-надзорной деятельности, начавшаяся в 2016 году, до сих пор не закончена (см. 2019 год).

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и ЦБ разработала программу льготного кредитования малых и средних предприятий «Программа 6,5». Банки получают от Корпорации МСП средства под 6,5% годовых, дабы, в свою очередь, выдавать клиентам дешевые ссуды. Но проект уже в 2017 году собирались закрыть, так как у программы был лимит до 175 млрд рублей, благодаря которому бизнесу в течение 2018 года могли выдавать новые кредиты в счет погашений от предпринимателей, а с 1 января 2019 года новых выдач не предполагалось. Позднее Эльвира Набиуллина заявила о возможном продлении программы на 2019 год, но с тех пор об этом ни слуху ни духу.

В 2016 году началось внедрение ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационная системы, контролирующей оборот алкоголя). После внедрения ЕГАИС, как уже писала аналитическая служба «Реального времени», сбор акцизов вырос на 21% — при замороженных ставках на крепкий алкоголь пивной акциз тогда подняли с 18 до 20 рублей за литр. ЕГАИС позволила усилить контроль и учет алкоголя, а в случае крепкого алкоголя — и фиксировать факт розничной продажи (в случае с пивной розницей ЕГАИС учитывает только приход продукции).

ЕГАИС позволила усилить контроль и учет алкоголя, а в случае крепкого алкоголя — и фиксировать факт розничной продажи. Фото retauto.ru

В итоге рост только водочных акцизов составил почти 30%. Объем производства пивоваренной продукции сократился на 2%, но рост поступления пивных акцизов составил 13,8%. Пивные производители, впрочем, уже тогда начали жаловаться на снижение потребления (якобы рынок потерял 8 млн человек из-за демографической ямы и кризиса) и просили для себя отмены ЕГАИС. В ответ власти РФ пивной акциз в 2017 году подняли до 21 рубля, а ставку на крепкий алкоголь подтянули до уровня 523 рублей за литр (алкоголь со средним содержанием спирта до 9% — до 418 рублей за литр), что привело к бюджетным потерям на сумму 7,8 млрд рублей и росту объемов паленого алкоголя на российском рынке.

2017

Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике — она составила 21,9%. Властям предстоит увеличить ее в 1,5—2 раза.

С 2017 года ЦБ начал кампанию по борьбе с «обналом» — с работы по сокращению сомнительных банковских операций. Банки, следуя указаниям регулятора, стали гораздо более придирчиво проверять клиентов. К началу 2017 года приблизительно 700 тыс. организаций классифицировались налоговыми органами как компании с высоким риском недобросовестности. В итоге объемы обналичивания денег в банковском секторе снизились в 2017 году по сравнению с 2016-м в 1,6 раза — с 522 млрд до 326 млрд рублей.

Формально борьба с «обналом» началась еще в 2011 году, когда в УК появились статьи 173.1 и 173.2, ужесточавшие ответственность за создание так называемых фирм-однодневок вплоть до уголовной. В 2015 году в ФНС ввели в эксплуатацию АСК НДС-2, систему контроля, позволявшую отслеживать выпадение НДС по всей цепочке продаж. С 2019 года та же ФНС начала «зачистку» по отраслям.

Рост АПК на фоне импортозамещения, первое увеличение НДС за 25 лет и «непонятки» с «регуляторной гильотиной»

2018

Верховный суд предложил освободить незаконное предпринимательство от уголовной ответственности в рамках декриминализации некоторых составов преступлений. ВС также готов был переквалифицировать из уголовных в административные «причинение ущерба» (ч. 1 ст. 165 УК РФ) и ряд других предпринимательских статей, по которым предусмотрены штрафы и минимальные сроки наказания. Декриминализовать планировалось и некоторые виды мошенничества, если их фигуранты совершили преступление впервые. Предложение пока остается в статусе законопроекта.

По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году экспорт продукции АПК почти в два раза превысил поставки за границу отечественного вооружения. Россия реализовала сельхозпродукции на 25,9 млрд долларов, при этом рост к 2017 году составил 20%. Фото Романа Хасаева

По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году экспорт продукции АПК почти в два раза превысил поставки за границу отечественного вооружения. Россия реализовала сельхозпродукции на 25,9 млрд долларов, при этом рост к 2017 году составил 20%. Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, цель сегодня — увеличить объем экспорта АПК к 2024 году до 45 миллиардов долларов. Объем финансирования госпрограммы развития АПК в 2019 году должен был составить уже более 300 миллиардов рублей против 259 миллиардов в 2018-м. В рамках проекта «Экспорт продукции АПК» в течение 6 лет должно быть выделено 406,8 миллиарда рублей.

Власти уверяют, что сконцентрированы не столько на стимулировании импортозамещения, сколько на развитии экспортного потенциала. Импортозамещение, впрочем, привело, по данным ряда экспертов, к росту цен на 10%, однако в результате наращивания отечественного производства действительно удалось заместить около 2/3 продуктов.

2019

Стартовал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», его цель — рост числа занятых с 19 до 25 млн человек через расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Общий бюджет реализации нацпроекта составит 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 направят из федерального бюджета, 11,4 — из региональных, а 53,9 будут привлечены из внебюджетных источников.

«Многолетнее сокращение контрольно-надзорного давления на бизнес» привело в этом году к росту на треть плановых и внеплановых проверок, обнаружили сотрудники Института проблем правоприменения Европейского университета, основываясь на данных полумиллиона таких мероприятий. Лидерами «надзорного реванша» выступают МЧС и Роспотребнадзор. Дмитрий Медведев лишь под конец года заявил, что правительство одобрило-таки основные параметры реформирования контрольно-надзорной деятельности в РФ — так называемую «регуляторную гильотину». Новые подходы к проверке бизнеса должны вступить в силу только с 2021 года.

Алексей Кудрин объяснял рост НДС снижением доходов федерального бюджета из-за падения цен на нефть с 2014 года на треть. Фото Романа Хасаева

С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) вырос с 18 до 20%. По подсчетам федералов, новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Это первое повышение НДС аж с 1992 года. Тогда его впервые ввели со ставкой в 28%, через год снизив до 20%, а затем до 18%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснял рост НДС снижением доходов федерального бюджета из-за падения цен на нефть с 2014 года на треть (со $100—110 за баррель до $76). Власти пообещали направить средства от повышения НДС «на социальные нужды, прежде всего на здравоохранение». С ростом НДС могла вырасти и инфляция, однако к октябрю индекс потребительских цен составил всего 102,4%. Была сохранена и льготная ставка в 10% для перечня продовольственных товаров первой необходимости.

Ввод АИС «Налог-3» и эксперимент с самозанятыми

Федеральная налоговая служба в 2019 году завершила переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3». Ее целью, по словам главы ФНС Михаила Мишустина, стало стремление к «незаметности» налоговиков: «Мы надеемся только на одно — на то, что люди нас будут меньше замечать и больше заниматься своим делом, работой».

АИС позволит формализовать обработку данных всех информационных ресурсов, которые учитывают данные в первую очередь физических лиц. На электронную автоматизированную систему за четыре года перешло уже 95 компаний, дающих 30% федеральных сборов, число участников выросло в 14 раз. В 2017 и 2018 годах ФНС достигла исторических максимумов по темпам поступлений: плюс 20% и плюс 23%. В январе 2019 года участники «Гайдаровского форума» отметили прорыв ФНС России в области цифровизации налогового администрирования.

В 2019 году был проведен эксперимент с самозанятыми в четырех пилотных субъектах РФ — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Госдума решила расширить эксперимент в 2020 еще на два десятка регионов. Отчисление в бюджет у самозанятых составляет 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими лицами. Для участия в эксперименте достаточно установить на свой смартфон приложение «Мой налог». Право перехода на налог на профессиональный доход (НПД) имеют граждане, не имеющие наемных работников, создающие продукт или услугу самостоятельно, без посредников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

В 2019 году был проведен эксперимент с самозанятыми в четырех пилотных субъектах РФ — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Госдума решила расширить эксперимент в 2020 еще на два десятка регионов. Фото ugra-news.ru

К концу ноября 2019 года самозанятыми зарегистрировались 284 тысячи человек, они задекларировали доход в 32,6 млрд рублей. Сумма налога, начисленного на доходы самозанятых, превысила 1 млрд рублей.