IT и телеком — 2010—2020: прорывы Илона Маска, «великие и ужасные русские хакеры» и криптолихорадка

Ключевые события и фигуры десятилетия

Появление человекоподобных роботов и голосовых помощников, прорывные проекты Илона Маска и скандальный мессенджер Павла Дурова, глобальная криптовалютная лихорадка и уход в виртуальную реальность. О том, какие еще люди, события и технологии в области IT сделали «десятые» — читайте в материале «Реального времени».

4G и 5G

Для тех, кто еще помнит, каким был мобильный интернет нулевых (черно-белые картинки, нелепые рингтоны, гороскопы и другой «богатый» ассортимент), внедрение 4G стало настоящим прорывом. Сеть четвертого поколения разрабатывалась еще в 2000 году, однако доступной для широкого круга пользователей она стала только в «десятых». С этого момента грань между мобильным интернетом и тем, что мы использовали дома, на работе или в компьютерных клубах, начала постепенно стираться, поскольку 4G предоставила нам максимально широкие возможности.

Но прогресс не стоит на месте, и в 2015 году весь мир заговорил о сети нового поколения — пятого. Как рассказывал «Реальному времени» директор ИТИС КФУ Айрат Хасьянов, 5G — это не только мультимедиа-контент высокой четкости, но и более качественная связь в местах массового скопления людей, снижение капитальных затрат сотовых операторов и, как следствие, стоимости услуг связи.

Все большую часть трафика будет создавать «интернет вещей» (IoT). В частности промышленный интернет вещей (IIoT). С каждым годом городская среда будет становиться «умнее», как и наши жилища. Умные города, производства, дома и даже умные чайники — это и есть пользователи интернета вещей.

В Татарстане определили восемь территорий для тестирования сетей 5G. Фото Максима Платонова

К слову, в уходящем году в Татарстане определили восемь территорий для тестирования сетей 5G. О том, какие компании заинтересовались татарстанскими площадками, во сколько обойдется тестирование сети пятого поколения, с какой целью по всей стране запускаются подобные зоны, подробно рассказывало наше издание.

Робототехника

Большой шаг вперед за прошлое десятилетие сделала робототехника. В особенности стоит отметить достижения инженерной компании Boston Dynamics. От каждого нового ролика компании по коже пробегает холодок: роботы, создаваемые ею, ловко прыгают, быстро бегают, преодолевают сложные препятствия и даже делают заднее сальто. В комментариях под видео Boston Dynamics обычно царят крайне панические настроения, и смысл написанного пользователями всегда сводится к тому, что человечеству скоро настанет конец.

Также «десятые» ознаменовались появлением реалистичных до жути человекоподобных роботов. Взять хотя бы Софию, созданную бывшим сотрудником студии Disney и основателем Hanson Robotics Дэвидом Хэнсоном. В 2016 году во время презентации ее спросили, не собирается ли она уничтожить всех людей, на что София ответила утвердительно. А спустя год андроид получила подданство Саудовской Аравии.

Россия, к слову, не отставала от иностранных коллег. Так, директор Института робототехники Университета Иннополис Николаос Мавридис создал в 2017 году «эмоционального» робота «Гагарин». Плюс по всему миру широко разошелся робот для бизнеса Promobot, разработанный пермскими айтишниками. Более того, наши соотечественники, «поймав волну», моментально озаботились вопросом регуляторики и разработали проект первой в мире конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте.

Директор Института робототехники Университета Иннополис Николаос Мавридис создал в 2017 году «эмоционального» робота «Гагарин». Фото Олега Тихонова

Илон Маск, Tesla Motors и SpaceX

«Десятые» запомнятся многим яркими и прорывными проектами, запущенными компаниями Tesla Motors и SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Только за 2017 год SpaceX провела 18 успешных пусков, в том числе впервые в истории им удалось повторно использовать при запуске первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 — этот успешный старт может стать шагом к серьезному снижению стоимости космических полетов.

Годом позже SpaceХ успешно произвела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с площадки в штате Флорида. Единственной полезной нагрузкой стал личный электромобиль главы компании Илона Маска — красный Tesla Roadster с водителем-манекеном, одетым в скафандр производства той же компании SpaceX. За процессом в режиме онлайн следили несколько миллионов человек по всему миру.

Еще одним прорывом стало выведение в 2019 году на околоземную орбиту 60 космических спутников ракетой Маска Falcon 9. Это один из первых шагов по созданию сети глобального бесплатного и высокоскоростного интернета в рамках проекта Starlink.

Параллельно с этим на «десятые» пришелся расцвет Tesla Motors: в 2012 году с конвейера вышел второй электрокар Маска — Tesla Model S. В 2015 году компания начинает серийный выпуск своего первого полноразмерного кроссовера — Tesla Model X, способного преодолеть на одном заряде порядка 500 километров. В 2017 году компания выпускает свою самую экономичную модель — Tesla Model 3. Но на этом Маск не останавливается: 16 ноября 2017 года Tesla провела презентацию электрогрузовика Tesla Semi, в марте 2019-го представила свой первый внедорожник Model Y, а под конец года Маск удивил всех, презентовав совершенно сумасшедший по дизайну пикап Cybertruck.

На «десятые» пришелся пик популярности дронов. Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Дроны

На «десятые» пришелся пик популярности дронов. Область их применения чрезвычайно широка: фото- и видеосъемка, наблюдение за различными объектами, разведка (в том числе военная), доставка.

А под конец 2019-го «беспилотники» были использованы в качестве оружия: крупные месторождения Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе были атакованы дронами, после чего там начались масштабные пожары.

Как рассказывал нашему изданию эксперт в области беспилотных авиационных систем, инцидент с атакой дронов вполне может повлечь «закручивание гаек», как в части доступности самих систем БПЛА, так и в части возможности их использования.

Telegram

Пожалуй, одним из самых известных мессенджеров (по крайней мере в России) уходящего десятилетия можно назвать детище создателя социальной сети «ВКонакте» Павла Дурова — Telegram. Появившись в 2013 году, он не раз провоцировал серьезные дискуссии по самым разным темам: от сохранения приватности и права на тайну переписки до трансформации медиасферы после появления Telegram-каналов, частично заменивших традиционные СМИ и начавших ощутимо влиять на политическую повестку.

Наверняка многие помнят эпичную историю блокировки Telegram в России, растянувшуюся на несколько лет. Напомним, в 2017 году ФСБ потребовала от Дурова предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. В противном случае Telegram пообещали заблокировать на территории РФ. Формально, судя по заявлениям руководства Роскомндазора, мессенджер в России все же был заблокирован, однако в реальности россияне продолжают беспрепятственно пользоваться Telegram.



Рядовые пользователи, у которых, к примеру, по случайности где-то завалялись биткоины, в момент разбогатели. Это повлекло за собой всплеск интереса к «крипте» и, конечно же, бум майнинговых ферм. Фото youtube.com

Криптолихорадка

В 2017 году мир стал свидетелем самой настоящей криптовалютной лихорадки. При этом большая часть славы досталась именно биткоину: в 2017-м слово «биткоин» стало самым популярным в соцмедиа, а за его курсом следила буквально вся планета. А посмотреть было на что: если в начале 2017-го стоимость «битка» составляла менее 1000 долларов, то, пройдя десятки резких взлетов и падений, к концу года курс самой известной криптовалюты вырос до 20 тыс. долларов.

Рядовые пользователи, у которых, к примеру, по случайности где-то завалялись биткоины, в момент разбогатели. Это повлекло за собой всплеск интереса к «крипте» и, конечно же, бум майнинговых ферм, которые запускались не только в гаражах, частных домах или квартирах. Так, в 2018 году стало известно о том, что в России частные инвесторы приобрели целую электростанцию для майнинга криптовалют.

Это спровоцировало серьезный интерес со стороны властей, многие страны принялись раздумывать над тем, как вписать криптовалюты в существующую экономическую систему. Помимо этого, создавались специальные экспертные группы по оценке рисков оборота «крипты», разрабатывались законопроекты, подписывались запретительные или разрешительные указы. На фоне всех этих процессов инвесторы и эксперты не переставая спорили о том, «лопнет ли пузырь», являются ли криптовалюты «пирамидой» или же будущим современной экономики.

Электронная коммерция

Минувшее десятилетие отметилось стремительным развитием электронной коммерции. В мире появилось множество торговых онлайн-площадок, самой крупной из которых по праву считается АliExpress. Напомним, чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba (структурным подразделением которой является АliExpress) по итогам 2017—2018 финансового года составила 9,791 млрд долларов.

Помимо расцвета маркетплейсов, наметилась и другая тенденция — абсолютно весь бизнес начал переходить в интернет. К 2019 году ситуация сложилась таким образом, что онлайн-площадки появились как у всемирно известных брендов, так и у совсем локальных проектов.

Помимо расцвета маркетплейсов, наметилась и другая тенденция — абсолютно весь бизнес начал переходить в интернет. Фото: retail-loyalty.org

Если говорить о российском рынке интернет-торговли, то многие эксперты сходятся во мнении, что он развивается довольно активно и имеет мощный потенциал. К примеру, представитель «Яндекс.Маркета» в разговоре с нашим изданием приводил следующие данные: если в мире доля оборота онлайн-ретейла от всего ретейла составляет около 10%, то в России пока только около 5%. Сейчас оборот рынка интернет-торговли в России уже превышает 1 трлн рублей.

В свою очередь, руководитель интернет-площадки KazanExpress Линар Хуснуллин заявлял: «По статистике, в среднем в развитых странах интернет-торговля занимает 20% от общей торговли и стремительно растет. В России сейчас показатель 3—4%, соответственно в ближайшие 7—8 лет ожидается рост в 5 раз. Поэтому ближайшие перспективы хорошие».

Виртуальная реальность

Путь развития виртуальной реальности берет свое начало еще в XIX веке — с довольно примитивного стереоскопа, показывавшего объемные изображения. А настоящий бум в сфере VR случился в 2012-м — после запуска стартапом Oculus краудфандинговой кампании по сбору средств на выпуск шлема виртуальной реальности. Стоит отметить, что первая партия продукта была раскуплена в 2015 году быстрее, чем за 15 минут. За этим событием последовал взрывной рост инвестиций в VR.

При этом многие эксперты считают, что на данный момент технологии виртуальной реальности достаточно далеки от пика своего развития. Тем не менее уже сейчас они применяются в различных областях, не ограничиваясь лишь игровой индустрией.

— Какое будущее ждет VR? На самом деле, это даже не будущее, а настоящее. Это «голубой океан», который развивается с каждым днем. VR применяется абсолютно везде — история, архитектура, туризм, образование, медицина. В трех-пятилетней перспективе виртуальная реальность полностью и в хорошую сторону изменит наш повседневный быт. Каждый человек, который мечтает быть поваром, врачом или президентом, через виртуальную реальность сможет моделировать эти события и побывать в теле другого человека, путешествовать, сидя дома. Виртуальная реальность безгранична, — рассказывал в интервью «Реальному времени» основатель компании Fibrum Илья Флакс.



К 2019 году десятки стран официально признали киберспорт одной из спортивных дисциплин, игроки стали зарабатывать без преувеличения огромные деньги, а кибертурниры начали собирать миллионную аудиторию. Фото Максима Платонова

Киберспорт

Сумасшедший рост в уходящем десятилетии получила индустрия киберспорта. Новые технологии, появлявшиеся как грибы после дождя, повсеместный доступ к ним и к интернету — все это вкупе дало мощный толчок развитию этой сферы.

К 2019 году десятки стран официально признали киберспорт одной из спортивных дисциплин, игроки стали зарабатывать без преувеличения огромные деньги, а кибертурниры начали собирать миллионную аудиторию.



Текущий объем российского сегмента рынка эксперты оценивают по-разному. К примеру, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин, основываясь на данных независимых исследовательских компаний и собственной экспертизе, называл сумму в $45 млн. Подробнее о том, как устроен рынок киберспорта и на что тратятся деньги в индустрии, давно вышедшей за рамки сугубо гиковского развлечения, вы можете узнать из исследования, проведенного «Реальным временем».

Голосовые помощники

Первые попытки распознать голос силами технологий начали предприниматься учеными еще в 1930-х, однако именно прошлое десятилетие подарило человечеству сразу несколько полноценно функционирующих голосовых ассистентов.

В 2011 году мир познакомился с Siri — облачным персональным помощником и вопросно-ответной системой, входящей в продукты компании Apple. Тогда же Google интегрировал функцию голосового поиска в браузер Chrome, а у Microsoft появилась собственная виртуальная голосовая помощница — Cortana.

В 2014-м компания Amazon представила первую в мире умную колонку Amazon Echo с голосовой ассистенткой Alexa. Через пару лет российский IT-гигант «Яндекс» выпустил умную колонку «Яндекс.Станция» с голосовой помощницей Алисой. Кстати, с последней даже пообщался президент России Владимир Путин, а «Реальное время» взяло у Алисы интервью о ее намерении поучаствовать в выборах главы государства.

Российский IT-гигант «Яндекс» выпустил умную колонку «Яндекс.Станция» с голосовой помощницей Алисой. Фото habrahabr.ru

Русские хакеры

Русскоязычные хакеры давно были известны миру как одни из самых «прокачанных». Как рассказывал «Реальному времени» эксперт «Лаборатории Касперского», они появились в 90-е — в то время, когда с экономикой все было крайне плохо. Соответственно, очень много действительно светлых умов, у которых было хорошее еще советское математическое образование, обратили свое внимание на «темную» сторону. Это был этап появления вредоносного ПО, направленного именно на кражу и финансовое обогащение, а не на демонстрацию собственного мастерства.

Но всемирную «славу» русскоязычные хакеры заработали именно в «десятых»: благодаря мощному освещению в СМИ все тогда смогли лицезреть их переход от условного кардерства к глобальной политике. К примеру, в 2016 году поднялась жуткая истерия вокруг «вмешательства русских хакеров» в президентские выборы в США, после которых к власти пришел Дональд Трамп. После этого во всех «сливах» и «взломах» международная общественность принялась винить понятно кого.

По мнению президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой, вмешательство русскоязычных хакеров во все международные дела — это скорее бред. Однако бред довольно выгодный.

— Если говорить серьезно, то, когда мы приезжаем на переговоры (именно в последний год после этой идиотской шумихи вокруг выборов президента США), перед нами буквально расстилается красная ковровая дорожка: «RnD в России? Конечно-конечно! У вас же такие специалисты!» Такой рекламы и специально не придумаешь. Мне жаль, что наше государство этим не пользуется, но мы, наша компания, пользуемся. Весь этот психоз сократил нам контрактные циклы вдвое. Русские программисты сейчас круче, чем русский балет, благодаря этой истерии вокруг Трампа, — считает наша собеседница.

В Иннополисе есть инновационный университет, технопарк и особая экономическая зона, дающие мощный импульс развитию города. Фото Максима Платонова

Татарстанская Кремниевая долина

В 2012 году Татарстан приступил к строительству нового города, решив создать свой аналог Кремниевой долины. Речь, конечно, об Иннополисе, собравшем на своей территории крупнейшие IT-компании и топовых специалистов индустрии. Более того, в Иннополисе есть инновационный университет, технопарк и особая экономическая зона, дающие мощный импульс развитию города.

Как рассказывал нашему изданию заместитель премьер-министра Татарстана по цифровой экономике Роман Шайхутдинов, в 2019 году в Иннополисе стало на 973 жителя больше, родились 203 ребенка, а из 4 451 человека в городе только 30% — жители Татарстана (все остальные — люди, которые приехали со всех уголков страны и из 34 стран мира). Прирост по инвестициям в этом же году составил 7,2 млрд рублей.

Государство и интернет

Важным событием для российской телеком- и IT-индустрии стало принятие в 2016 году так называемого «пакета Яровой — Озерова». Одним из самых обсуждаемых его пунктов стало хранение записей телефонных разговоров и СМС-сообщений граждан, а также доступ силовиков к этим данным. Ранее «Реальное время» подробно разбиралось в том, как принятие «пакета» отразится на стоимости услуг связи (прогнозируемый рост тарифов — до 90%), какие затраты понесут операторы за 5 лет исполнения закона и не остановит ли «пакет Яровой» развитие мобильных сетей в России.

Также в 2019 году депутаты Госдумы приняли закон, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения на продаваемые на территории страны гаджеты. Как заявил один из авторов законопроекта Олег Николаев, новые правила направлены на защиту прав потребителей. По его словам, таким образом покупатели получат возможность выбора в том числе и отечественных приложений.

В 2019 году депутаты Госдумы приняли закон, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения на продаваемые на территории страны гаджеты. Фото duma.gov.ru

И под конец 2019 года вступил в силу закон об устойчивом Рунете или, как его окрестили обитатели Сети, закон о «суверенном интернете», предполагающий создание автономного отечественного интернета, «защищенного» от внешних угроз, а также правительственный контроль за рядом функций телеком-операторов. Напомним, в беседе с «Реальным временем» бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал о том, чем в реальности может обернуться внедрение всех новаций для рядовых пользователей и бизнеса, рисках создания «красной кнопки» и невнятных целях и методах законотворцев.