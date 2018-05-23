Бык поднял на рога татарстанца, смертельным ЧП занялся Следком

Смертельный случай произошел утром 22 мая в селе Михайловка Арского района республики. Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, 55-летний мужчина скончался после нападения быка.

По предварительным данным, мужчина пришел к соседям помочь вывести на пастбище стадо коров. Но перед этим решил запереть в стойле быка. Неожиданно животное повалило его на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога и ударило о забор.

В результате несколько досок отлетели, и мужчина уполз в образовавшееся отверстие. Пришедшая ему на помощь хозяйка дома успокоила быка и вызвала на место медиков. Однако мужчина скончался до их приезда.



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