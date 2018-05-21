«Спартак» подписал экс-уфимца Илью Зубова

Хоккейный «Спартак» подписал контракт с Ильей Зубовым, сообщает официальный сайт московской команды. Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне форвард играл за «Салават Юлаев», принял участие в 48 встречах, в которых набрал 23 (7+16) очка. Всего в КХЛ Илья Зубов провел 444 матча, в его активе 218 (66+152) очков. Напомним, что нападающий в сезоне 2005/2006 выступал в составе «красно-белых».

Ранее «Салават Юлаев» сообщил о расторжении контракта с центральным нападающим Ильей Зубовым.

Отметим, что в «Спартак» также перешли бывшие «юлаевцы» — защитники Максим Гончаров и Андрей Кутейкин.