Форвард Илья Зубов уходит из «Салавата Юлаева»

ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Ильей Зубовым, сообщает официальный сайт уфимцев.

«Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.



В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 40 игр и набрал 20 (5+15) очков, при показателе полезности -2. В играх плей-офф Зубов отличился дважды и отдал одну результативную передачу, при показателе полезности -3.

В последних играх против «Трактора» из Челябинска Илья Зубов не участвовал из-за травмы.