В Казани состоялся митинг против законопроекта о добровольном изучении национальных языков

В казанском парке им. Тинчурина сегодня прошел митинг против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков. Мероприятие собрало чуть более 100 человек.

Как сообщает «Коммерсантъ», участники митинга приняли резолюцию, потребовав от Госдумы снять с рассмотрения законопроект о добровольном изучении родных языков как «провокационный, антиконституционный и направленный против государственности коренных народов РФ».

Ранее депутаты Госсовета РТ высказались о «глупости, нелогичности» и даже «подлости» нового законопроекта. Они попросили своих федеральных коллег не принимать резонансный законопроект о добровольном изучении национальных языков.