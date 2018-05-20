Эмиль Гарипов: «Моя главная мечта — завоевать с „Ак Барсом“ еще один Кубок Гагарина»

В интервью официальному сайту КХЛ вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов сообщил, что мотивация у команды и у него лично после завоевания Кубка Гагарина на понизилась.

– О чем мечтает обладатель Кубка Гагарина?

– Завоевать его с «Ак Барсом» ещё раз, сыграть за сборную России. И, конечно, хотел бы иметь большую семью, порядочную жену и воспитанных детей. Это главное, что может быть в жизни каждого человека.

Так же голкипер «Ак Барса» признался, что все еще мечтает когда-нибудь попробовать себя в НХЛ. «Я продлил контракт с «Ак Барсом» ещё на два года, а там посмотрим. Дай Бог, всё сложится хорошо, тогда и попробую свои силы за океаном. Надеюсь, казанские болельщики не обидятся», — сказал он.

Напомним, что 4 мая Эмиль Гарипов продлил контракт с казанским «Ак Барсом» еще на два сезона. СМИ сообщали об интересе к голкиперу «барсов» со стороны трех клубов НХЛ. В прошедшем сезоне Гарипов провел 47 игр регулярного чемпионата, и показывал статистику на уровне 93.1% отраженных бросков. В плей-офф он отыграл 19 матчей и повысил свою надежность до 94.4% отраженных бросков.