Суд отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 10 млн рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными пять сделок «Татфондбанка» на общую сумму почти в 10 млн рублей. Об этом сказано в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Сделки «Татфондбанка» с ООО «ИнформФинансСервис», ООО «НовасСтрой», ООО «Производственная фирма «Поворотный круг» касаются перевода денежных средств со счетов компаний на счета третьих лиц. Все сделки были совершены 1 и 7 декабря 2016 года.

Две другие банковские операции представляют собой выдачу одному физлицу денежных средств и досрочный возврат другому физлицу вклада.

Ранее «Реальное время» писало, что Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки «Татфондбанка» с ООО «РАФФ» на 68 млн рублей.