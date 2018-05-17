Телеканалы разделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу

Телеканалы достигли принципиальной договоренности о показе 64 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу.

Как сообщает РБК, права на трансляцию ЧМ-2018 приобрел консорциум «2 Спорт 2» у Международной федерации футбола за $32 млн. Консорциум представляет интересы Первого канала, ВГТРК и «Матч ТВ».



Так, «Россия 1» может показать семь матчей турнира, в том числе отдельные игры с участием российской сборной и финал. Первый канал будет транслировать 27 игр — в частности, матчи России против Саудовской Аравии и Уругвая, а также групповые матчи с участием сборных Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. «Матч ТВ» покажет 30 игр, в том числе и повторы игр, которые выйдут в прямом эфире Первого канала и «России 1».



Ранее ФИФА сообщила, что Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ» получили права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в 2018-м году.

