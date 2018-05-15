Депутатов Госдумы попросили не принимать поправки в закон о родных языках

Инициативная группа депутатов Госдумы, которая выступает за сохранение родных языков, попросила своих коллег не принимать поправки в «Закон об образовании» и не лишать «родные языки» статуса обязательного предмета.



По мнению представителя рабочей группы депутата Айрата Хайруллина, у этого законопроекта «к сожалению <…> высокие перспективы на принятие». Так что теперь важно попытаться его доработать с учетом федеративных особенностей государства и роли татарского языка.

Хайруллин уверен, что «Принятие законопроекта нарушит Конституцию РТ, где четко определена роль татарского языка как второго государственного». К тому же из-за принятия закона многие татары посчитают себя ущемленными в правах, передает пресс-служба депутата.

25 апреля на заседании Госсовета РТ республиканские депутаты высказались о «глупости, нелогичности» и даже «подлости» нового законопроекта. Они попросили своих федеральных коллег не принимать резонансный законопроект о добровольном изучении национальных языков.