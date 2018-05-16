МВД закупит компьютеры с процессором, похожим на Intel Celeron 2007 года, за 287 млн рублей

МВД закупит компьютеры с российскими процессорами «Байкал-Т1». На эти цели министерство потратит 287 млн рублей.

Как сообщает издание Flashsiberia, процессор «Байкал-Т1» сопоставим по мощности с одноядерным процессором Intel Celeron M 520 выпуска 2007 года.

Тендер объявлен в апреле этого года, его исполнителем станет компания «Т-Платформы». Согласно техзаданию, МВД собирается закупить 7,5 тыс. компьютеров, их необходимо поставить до 1 ноября 2018 года. Компьютеры отправятся в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск, Новосибирск, Самару и Иркутск.

В конце 2016 года МВД проводило тендер на поставку 9 348 компьютеров, работающих на процессорах «Байкал-Т1». Контракт стоимостью 357 млн рублей также достался «Т-Платформы». В декабре 2017 года стало известно, что МВД отказалось от покупки 7,5 тыс. компьютеров — компания поставила МВД лишь 1,8 тыс. компьютеров на 71 млн рублей.