Ренат Лайшев: «Каррера? Я вообще против иностранцев»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, за которую выступает олимпийская чемпионка Алина Загитова, поделился мнением о московском «Спартаке».

— Вы признавались в любви футбольному «Спартаку». Как отметили его чемпионство после стольких лет ожиданий?

— Бурно. Тем более там директор стадиона Наиль Измайлов. (Улыбается.) У меня еще отец болел за «Спартак», и я всегда за «красно-белых» был. Общался со многими игроками, у меня дома побывали и Юрий Гаврилов, и Федор Черенков. Не так давно общался с Романцевым, недавно отмечали 70-летие Георгия Ярцева.

— Каррера лучше Романцева?

— Нет, для меня Романцев, конечно же, лучший и гениальный тренер. Тут даже не спорьте. Я вообще против иностранцев. Несмотря на всю эту политику, страна наша настолько многолика и талантлива, что у нас должны находиться собственные специалисты, которые тащили бы наш футбол. Все остальное от лукавого, — сказал Лайшев корреспонденту «Реального времени».



Напомним, вчера вышла первая часть интервью с Ренатом Лайшевым, где он рассказывает о ситуации вокруг российского фигурного катания и отношениях Медведевой и Тутберидзе.