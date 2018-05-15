Facebook впервые представил отчет о работе с официальными запросами от государственных структур

Facebook представил отчет о работе с официальными запросами от государственных структур на предоставление данных пользователей социальной сети с 2013 года, сообщил ее основатель Марк Цукерберг.

«Сегодня мы впервые в порядке открытости публикуем отчет об эффективности обеспечения контроля. Этот отчет включает те же показатели, которыми мы пользуемся для оценки нашего развития. Мы будем обновлять его дважды в год нашими результатами», — цитирует слова Цукерберга «Интерфакс».

Ранее Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего расходы на обеспечение безопасности руководителя компании выросли на 50%.