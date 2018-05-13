Самарские гостиницы на ЧМ-2018 готовы принять более 33,5 тысячи болельщиков

Гостиницы и отели Самарской области в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году готовы единовременно принять более 33,5 тыс. болельщиков. Однако, по словам отельеров, свободных номеров с каждым днем становится все меньше.

Отмечается, что спросом пользуются и квартиры (цены на которые ниже, чем в отелях). Квартиры, цены на которые в разы превышают суточную стоимость самых дорогих номеров в гостиницах, остаются свободными, передает «РИА Новости».

Напомним, загрузка отелей на 1/4 финала чемпионата мира по футболу уже составила 94%. На матч 1/8 финала загрузка уже 53—60%.