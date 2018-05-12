На 73-м году жизни умер политолог Игорь Бунин

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЕК Юрия Каннера.

Он уточнил, что Бунин с 2013-го по 2015 год возглавлял Общественный совет РЕК и до своей смерти являлся членом Совета.

«Я узнал об этом (кончине) около часа назад, о причине смерти мне не известно», — отметил он. По его словам, похороны Бунина состоятся на следующей неделе.

Игорь Бунин окончил исторический факультет МГУ. После этого до 1982 года работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. Затем перешел в академический институт проблем рабочего движения.

С 1992 года был экспертом в «Горбачев-Фонде» и директором Центра предпринимательских исследований «Экспертиза». С 1993 года Бунин возглавил Центр политических технологий.

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