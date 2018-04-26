СМИ: Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отказался от своих прежних показаний по поводу употребления российскими спортсменами допингового коктейля под названием «Дюшес».

Он сообщил, что никогда не давал коктейль российским спортсменам, не видел, как они его употребляли, и не знает его состав (хотя ранее утверждалось, что именно он являлся создателем этого допинга). Кроме того, согласно его новым показаниям, он никогда не видел, чтобы спортсмены проводили какие-либо махинации с анализами, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы CAS.

Вслед за ним от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен — глава независимой комиссии WADA, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.

Ранее Родченков заявил, что все действия, связанные с «допинговой системой» в России, шли по приказу президента страны Владимира Путина.