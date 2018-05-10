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Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

20:45, 10.05.2018
Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент РФ Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в рамках VII всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

Команда Путина «Легенды хоккея» победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7, передает ТАСС.

Первую свою шайбу президент РФ забил на 7-й минуте, на 14-й минуте оформил дубль. Кроме того, в первом периоде глава государства отдал три результативных передачи. Еще одной передачей он отметился во втором периоде, а в третьем забросил три шайбы.

Напомним, что в 2017 году Путин забил семь шайб во время гала-матча команд Ночной хоккейной лиги.

СпортХоккей
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