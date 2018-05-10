Минниханов 14 мая откроет первый в Поволжье сервисный металлоцентр в ОЭЗ «Алабуга»

В ОЭЗ «Алабуга» 14 мая состоится открытие первого в Поволжье сервисного металлоцентра «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

В церемонии открытия примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, а также CEO ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.

Завод по производству бланков для штамповки кузовных деталей автомобилей — совместный проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и действующего резидента ОЭЗ «Джошкуноз Алабуга». Потребителем продукции выступит штамповочное производство «Джошкуноз-Алабуга», расположенное рядом с новым заводом.

Сервисный металлоцентр — первый проект, в котором строительство производственного помещения для нужд инвестора осуществляет управляющая компания ОЭЗ «Алабуга».

Прогнозируемая мощность завода составит до 60 тыс. тонн стальных бланков и листов в год. Сумма инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей.

Ранее Минниханов утвердил проект завода листового проката ООО «Гемонт металл» стоимостью $250 миллионов в ОЭЗ «Алабуга».