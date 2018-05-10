Экс-глава Дагестана сравнил отмену обязательного изучения родных языков с отменой Конституции

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обрушился с критикой на инициативу об отмене обязательного изучения родных языков в школах.



«Это значит Конституцию отменить? По Конституции у нас объявлено равноправие всех субъектов федерации – республик, краев, областей. Гарантировано изучение родного языка, сохранение национальных культур. Эти вещи связаны с правами человека. В таком случае эти люди выступают за отмену прав человека как базового принципа Конституции», — цитирует Абдулатипова «РИА Дербент».

По его словам, каждый гражданин России должен думать о гражданских правах всех россиян разных национальностей.

«Это путь к стабильности и развитию. Всякий национализм, попытка ущемления кого-то по национальному признаку – это антикультурно и аморально», – добавил Абдулатипов.

Напомним, правовое управление Госдумы РФ согласовало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предполагающий изучение родного языка на добровольной основе.