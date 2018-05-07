Ранивший полицейских в Нижнем Новгороде был бойцом ИГИЛ — СМИ

Мужчина, который в перестрелке ранил трех полицейских Нижнего Новгорода, был «бойцом «Исламского государства» (организация запрещена на территории России).



Информацию со ссылкой на подконтрольное ИГИЛ агентство Amaq распространила американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов.

Перестрелка случилась 4 мая, когда полицейские пытались проверить у мужчины документы. Подозреваемый забаррикадировался в одной из квартир и стрелял по силовикам из автомата. Трое полицейских получили ранения. Стрелка ликвидировали. Позже появилась информация, что мужчина покончил с собой.

