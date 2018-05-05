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Происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестный открыл огонь по полицейским

12:03, 05.05.2018

Неизвестный в Нижнем Новгороде открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов при проверке документов. Трое сотрудников получили ранения, стрелявшего нейтрализовали.

«При проверке документов неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир», — передает Life.ru со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что дом был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и полицейскими, жильцы были эвакуированы. Сдаваться преступник отказался и начал отстреливаться из автомата.

В результате стрелявший был нейтрализован. Начато следствие, личность преступника устанавливается.

Происшествия
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