В Нижнем Новгороде неизвестный открыл огонь по полицейским

Неизвестный в Нижнем Новгороде открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов при проверке документов. Трое сотрудников получили ранения, стрелявшего нейтрализовали.



«При проверке документов неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир», — передает Life.ru со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что дом был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и полицейскими, жильцы были эвакуированы. Сдаваться преступник отказался и начал отстреливаться из автомата.

В результате стрелявший был нейтрализован. Начато следствие, личность преступника устанавливается.