Экс-тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с кровоизлиянием в мозг
Бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.
Отмечается, что он уже перенёс экстренную операцию.
«Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Сегодня вечером он перенёс срочную операцию. Процедура прошла хорошо, но теперь он нуждается в интенсивной терапии для должного восстановления», — приводит RT заявление клуба.СпортФутболПроисшествия
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