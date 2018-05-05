Экс-тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

Бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Отмечается, что он уже перенёс экстренную операцию.

«Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Сегодня вечером он перенёс срочную операцию. Процедура прошла хорошо, но теперь он нуждается в интенсивной терапии для должного восстановления», — приводит RT заявление клуба.