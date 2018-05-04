В Кирове выставили на продажу дом купца Поскребышева за 18 миллионов рублей

В Кирове собственник выставил на продажу дом купца Поскребышева, построенный в XIX веке. Здание оценили в 18 млн рублей.

Представители продавца отмечают, что здание не имеет статуса «объекта культурного наследия», передает портал «Навигатор». Таким образом, объект не имеет обременений и ограничений.

Вместе с двухэтажным домом площадью около 400 кв. м продается участок (517 кв. м), на котором он стоит.

Отмечается, что последний раз здание по адресу: улица Карла Маркса, 32, ремонтировалось около 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что под офисы будет сдано здание «Вятской кунсткамеры». Право аренды помещений в историческом особняке выставило на торги Минземимущества Кировской области.