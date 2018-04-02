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«Вятскую кунсткамеру» в Кирове сдадут под офисы

11:24, 02.04.2018
«Вятскую кунсткамеру» в Кирове сдадут под офисы
Фото: google.ru/maps/скриншот

Минимущества Кировской области выставило на торги право аренды помещений в бывшем музее «Вятская кунсткамера».

После неудачных попыток продать здание его решили сдать под офисы. Построенное в 1869 году помещение можно арендовать за 133,3 тыс. рублей в год, следует из материалов министерства.

Площадь здания составляет 494,6 кв. м. Отмечается, что бывший музей имеет обременение: здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Аукцион назначен на 26 апреля.

Ранее сообщалось о намерениях властей Татарстана выкупить здание XIX века в Елабуге для создания музея современного искусства.

Недвижимость Кировская область
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