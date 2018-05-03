Twitter рекомендовал пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе безопасности

Руководство компании Twitter рекомендовало пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе хранения данных.



«Когда вы устанавливаете пароль для своей учетной записи в Twitter, мы используем маскирующую технологию, так что никто в компании не может его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку в системе хранения паролей во внутреннем журнале», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что утечки данных в результате ошибки не произошло. При этом Twitter рекомендовал пользователям сменить пароли во всех сервисах, где использовались такие же пароли, как в соцсети.

Ранее стало известно, что мировой объем утечек данных в 2017 году вырос в 4,2 раза.

