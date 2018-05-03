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В Татарстане подняли прожиточный минимум на 193 рубля

18:01, 03.05.2018 2
В Татарстане подняли прожиточный минимум на 193 рубля
Фото: pixabay.com

Кабмин Татарстана утвердил размер прожиточного минимума за I квартал 2018 года на отметке 8527 рублей. Это на 193 рубля больше по сравнению с IV кварталом 2017 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 9066 рублей, для пенсионеров — 6970 рублей, детей — 8597 рублей.

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 рублей.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:09
    значит и МРОТ по Татарстану должен быть не 11 163 руб, а 8527руб-т.е. сравняться с прожиточным минимумом,я правильно понял!?! обьясните мне пжлса,диванные стратеги!!!
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  • Анонимно 18:40
    Не значит, в РФ 50гр свинины просто в рацион добавили ,а в РТ табу
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