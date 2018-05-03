В Татарстане подняли прожиточный минимум на 193 рубля

Кабмин Татарстана утвердил размер прожиточного минимума за I квартал 2018 года на отметке 8527 рублей. Это на 193 рубля больше по сравнению с IV кварталом 2017 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 9066 рублей, для пенсионеров — 6970 рублей, детей — 8597 рублей.

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 рублей.