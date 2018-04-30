Ильшат Аминов вышел из состава учредителей «Реального времени»

Фото: Роман Хасаев

Генеральный директор АО «Телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов вышел из состава учредителей интернет-газеты «Реальное время». На данный момент все юридические процедуры пройдены.

Он владел 25-процентной долей в уставном капитале издания. Данное право прекращено в апреле. Основным мотивом выхода стала работа над проектом детского телеканала «Шаян ТВ».

— В связи с созданием детского канала «Шаян ТВ», у меня появились новые важные задачи, над решением которых нужно сосредоточиться, — подчеркнул Ильшат Аминов.

ООО «Реальное время» организовано 14 июля 2014 года. По данным аналитического ресурса «Медиалогия» интернет-газета входит в ТОП-3 самых цитируемых интернет-СМИ Татарстана. Аудитория газеты по данным Яндекс.Метрики составила в 2017 году 6 млн уникальных пользователей. Ежедневно редакция деловой интернет- газеты публикует новости и аналитические материалы о состоянии экономики, бизнеса в Татарстане и других регионов ПФО.