Смету расходов «Татагропромбанка» на II квартал увеличили до 12,6 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что смета текущих расходов на конкурсное производство в «Супрт Банке» на II квартал 2018 года увеличена на на 2,5 млн рублей. Таким образом, будет потрачено 12,6 млн рублей вместо 10,1 млн рублей.

Расходы увеличены в части административно-хозяйственных расходов в основном в связи с необходимостью оплаты вознаграждения за осуществленный возврат активов в конкурсную массу, говорится в сообщении АСВ.

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ выставит на торги имущество «Татагропромбанка» почти на 900 млн рублей.