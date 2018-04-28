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Смету расходов «Татагропромбанка» на II квартал увеличили до 12,6 миллиона рублей

11:12, 28.04.2018
Смету расходов «Татагропромбанка» на II квартал увеличили до 12,6 миллиона рублей
Фото: скриншот google.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что смета текущих расходов на конкурсное производство в «Супрт Банке» на II квартал 2018 года увеличена на на 2,5 млн рублей. Таким образом, будет потрачено 12,6 млн рублей вместо 10,1 млн рублей.

Расходы увеличены в части административно-хозяйственных расходов в основном в связи с необходимостью оплаты вознаграждения за осуществленный возврат активов в конкурсную массу, говорится в сообщении АСВ.

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ выставит на торги имущество «Татагропромбанка» почти на 900 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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