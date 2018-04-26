Лукин переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России

Владимир Лукин (справа на постере) переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР) на новый четырехлетний срок. Отчетно-выборная конференция организации состоялась в подмосковном Подольске.

Лукин был единственным кандидатом на пост президента ПКР. За него было отдано 69 голосов, три человека проголосовали против, еще один воздержался, передает ТАСС.

Отмечается, что кандидатуру Лукина выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Лукин возглавил ПКР в январе 1996 года. Затем он несколько раз переизбирался в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

Напомним, что команда спортсменов из России заняла второе место в медальном зачете на Паралимпиаде в Пхенчхане.