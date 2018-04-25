Комитет кредиторов «Ривьеры» подаст в суд ходатайство о признании комплекса банкротом

Комитет кредиторов ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» на последнем собрании решил подать ходатайство в суд о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

В списке кредиторов «Ривьеры» числятся «Управляющая компания МДМ», «Татфондбанк», «Сувар Девелопмент», рестораны «Токио», «Каравелла», «Бабушкина сковородка», «Ривьера-Панорама», спорт-бар «Фанатос», а также сам культурно-развлекательный комплекс «Ривьера», отель «Ривьера», кинотеатр «Ривьера-Синема».

Управляющий должника Алексей Бобровский в беседе с корреспондентом «Реального времени» не стал исключать возможность продажи развлекательного комплекса:

«Это как кредиторы решат, они свою волю выразили. Теперь, как суд решит. Если это будет процедура конкурсного производства, то, на усмотрение конкурсного управляющего, оно предусматривает под собой ликвидацию общества и, как следствие, увольнение», — сказал он.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».