Эксперты назвали iPhone 5 и 6 самыми ненадежными смартфонами в России

Самыми ненадежными смартфонами в России стали iPhone от компании Apple. Доля обращений в сервисные центры по поводу их поломки составляет 29%.

Как пишет «Газета DAILY», чаще всего ломаются iPhone 5 и 6, реже — 5s, 6s и 4s.

Второе место по количеству обращений (20%) занимает Samsung. Наиболее проблемными смартфонами стали Galaxy A5 и Galaxy S7.

Еще 17% обращений связаны с поломкой смартфонов китайских брендов. Это Xiaomi, Huawei, Lenovo, Meizu и LeEco. Реже всего в сервисных центрах оказываются гаджеты компаний Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly.

Ранее в Роскачестве назвали Samsung и Sony самыми водостойкими смартфонами.